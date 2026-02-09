泰國大選結果出爐！「泰自豪黨」成眾議院最大黨 林佳龍發聲祝賀

即時中心／張英傑報導

泰國今（2026）年2月8日舉行眾議院選舉，完成500席眾議員改選，由現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）在選舉中一舉成為泰國眾議院第一大黨，可望結合其他政黨籌組聯合內閣繼續執政；對此，外交部長林佳龍今（9）日對泰國眾議院選舉完成表達祝賀，並指示駐泰國代表處代表政府，於第一時間向泰國政府及相關當選人士致電祝賀。





泰國2026年眾議院選舉落幕 「泰自豪黨」躍居第一大黨

泰國2026年2月8日舉行眾議院選舉，完成500席眾議員改選，由阿努廷所領導的泰自豪黨，在本次選舉中一舉成為泰國眾議院第一大黨，將可望結合其他政黨籌組聯合內閣繼續執政，林佳龍對泰國順利完成眾議院選舉表達誠摯祝賀，並指示駐泰國代表處代表政府，第一時間向泰國政府及相關當選人士致電祝賀。



外交部指出，台灣與泰國長期在經貿、投資、觀光、文化及教育等領域交流密切，雙方互為重要合作夥伴；近年在新南向政策架構下，雙邊合作持續深化，民間往來日益頻繁，交流互動成果豐碩；我國期盼未來在既有良好的合作基礎上，持續秉持「總合外交」務實、互惠原則，與泰國新一屆政府及國會進一步深化各項實質合作，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

