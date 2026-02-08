泰國大選綁公投啟動 全國近十萬投票所

台泰時報報導，泰國今天（8日）同步舉行國會下議院選舉及全國性公民投票，選務全面啟動。泰國選舉委員會公布，全國共設置9萬9,487個投票所，具投票資格選民總數為5,292萬2,923人，涵蓋全國各地，選舉規模龐大。

選委會指出，各地投票所已完成設置，並依規定配置選務人員、選票及投票箱，確保投票流程依法律規範進行。官方強調，選務單位已加強督導，要求各地嚴格遵守程序，以維護選舉與公投的公正性與透明度。

就行政區分布而言，設置投票所數量最多的前5個地區依序為：曼谷6,530個、呵叻府4,556個、烏汶府3,135個、清邁府2,789個，以及四色菊府2,781個。選委會說明，投票所配置是依人口結構與選民密度調整，以分流人潮、提升投票效率。

選委會同時提醒，投票日依法實施相關管制措施，包括限制酒類販售時段，並呼籲選民攜帶身分證件，於規定時間前往指定投票所行使權利。對於無法親自到場投票的選民，可依規定於期限內完成不投票通報程序，以保障自身權益。

官方表示，這次選舉與公投攸關國家未來政治發展，呼籲選民依法律規定參與投票，共同確保民主程序順利進行。