泰國大選總理阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將組聯合政府繼續執政

泰國總理阿努廷宣稱保守派大選獲勝，遙遙領先其他競爭對手。

泰國總理阿努廷宣布在大選中獲勝，初步計票結果顯示，他領導的保守派執政聯盟，遙遙領先其他競爭對手。（戚海倫報導）

泰國大選初步結果顯示，現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨，將獲得將近200個席次，取得明顯優勢，而反對黨人民黨承認，沒能成為最大黨。阿努廷已經宣布勝選，他表示，這次勝利屬於人民，將致力於國家穩定發展，解決泰國民眾的問題。官方計票結果預計在選後60天內正式公布。

阿努廷談到大選能獲得最多席次的原因時說，泰自豪黨想讓人們相信，他們能夠滿足人們的要求。而被問到，是否與台灣增進合作，他說，國際關係上將遵循他們的行為準則，但他沒有進一步說明所謂「行為準則」的具體內容。

泰國的選舉往往難以預測，這次也不例外。這項出人意料的結果，讓人民黨大失所望，人民黨原本期望能比三年前的勝選成績更進一步。英國廣播公司BBC報導，阿努廷表示，他的成功屬於所有泰國人，無論是否投票給他們。報導指出，這次選舉是在多個聯合政府垮台後舉行的，導致泰國短短三年內更換了三位總理。雖然預計沒有哪個政黨能獲得絕對多數席位，從而為組建聯合政府鋪平道路，但阿努廷幾乎肯定會繼續執政。