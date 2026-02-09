泰國大選親王室派大勝 阿努廷續執政

【看見泰國 VisionThai】泰國國會大選昨(8)日舉行，執政的泰自豪黨(Bhumjaithai Party)大獲全勝。初步計票結果顯示，泰自豪黨在眾議院500個席次中取得約195席，幾乎是2023年上屆選舉的3倍。總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)當晚宣布勝選，強調這是全體泰國人民的勝利，承諾將致力國家穩定發展。

進步派人民黨(People's Party)取得114席，黨魁納塔彭(Natthaphong Ruengpanyawut)承認未能成為第一大黨。曾長期主政的為泰黨(Pheu Thai Party)僅獲74席，其餘政黨合計取得117席。阿努廷特別感謝商業部長素帕吉(Suphajee Suthumpun)的表現，認為執政團隊的施政成果是勝選關鍵。

阿努廷去年12月在泰柬邊境爆發衝突、民族主義升溫時宣布提前大選。他於去年9月在為泰黨總理貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)因柬埔寨危機下台後接掌政權，原本承諾四個月內改選，但在不到100天內即以各政黨內鬥不斷、少數政府難以施政為由宣布提前改選，這場政治賭局最終獲得成功。

這次選舉結果是親王室建制派的重大勝利。泰自豪黨堅決捍衛王室立場，反對修法放寬討論王室議題的限制。十世王選前曾接見阿努廷，雖名義上與選舉無關，但時機敏感引人注目。阿努廷勝選後承諾將以誠信治理，維護以國王為元首的民主制度。對試圖削弱王室權力的親民主改革運動而言，此次選舉是重大挫敗。

儘管泰自豪黨未單獨過半，阿努廷表示將先召開黨執行委員會會議，待數字穩定後再與其他政黨討論組建聯合政府，強調將把國家利益放在首位。曼谷智庫研究員納蓬(Napon Jatusripitak)指出，泰自豪黨已居於推動競選承諾的有利位置。朱拉隆功大學政治學教授龐蘇迪拉(Thitinan Pongsudhirak)表示，此次選舉顯示泰國長久以來的政治動盪可望結束，未來政局可望相對穩定。

