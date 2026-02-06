泰國大選、制憲公投同日登場！三黨贊同制憲 保守派留但書：不碰王室

編譯林浩博／綜合報導

泰國國會大選8日登場，同日舉行的還有該國史上首次制憲公投。雖然民調預測公投有望過關，同意制定新憲法，以取代2017年由軍政府所主導的現行憲法，真正難關恐怕是憲法如何制定。

改革派想修改嚴苛的「藐視王室罪」，卻也屢遭憲法法院針對，多次被迫解散政黨，對制憲當然贊成。至於執政的保守派，雖表態支持制憲，卻不同意觸及關於王室權力的條文。

泰國8日大選當天，也會舉行制憲公投。X平台網友整理出英文版的懶人包。（圖／翻攝自X平台 @pureguava10300）

泰國首次制憲公投

泰國安全暨外交專家巴拉多恩（Panitan Wattanayagorn）接受《日經亞洲》訪問稱：「這將是泰國人民首度就是否同意制定新憲來投票。」

公投將分成三輪舉行，8日的首輪投票只是單純問民眾，是否覺得有必要以新憲法取代舊憲法，答案有三種選擇，分別為「是」、「否」與「沒意見」。如果首輪投票通過，就會進入第二輪的環節，詢問民眾是否同意到時所提出的制憲原則與草案。第三輪投票則是決定新憲法的最終版本。

根據泰國智庫「101 Public Policy」於1月所做的民調，高達51.6%選民同意制定新憲，47.7%民眾持反對態度。

吃足憲法法院的苦頭

泰國自從1932年改制為君主立憲以來，陸陸續續換過了20部憲法，當中多數都是遭遇軍事政變的緣故。目前的2017年憲法，是由帕拉育（Prayuth Chan-ocha）2014年政變後成立的軍政府所主導，給予了憲法法院極大權力。

為泰黨的策略委員會主任彩盛（Chaturon Chaisang）直言，現行憲法問題巨大，剝奪了人民的權利與自由，「這是人民做出改變的機會」。他呼籲支持者公投投下贊成票。

改革派的人民黨，更是疾呼支持憲法改革。人民黨的前身「前進黨」在３年前贏得大選，卻在國會的總理選舉中，遭非民選的參議員們集體擋下，而無緣組閣。憲法法院隔年還以其修訂「藐視王室罪」的主張違憲為由，強令前進黨解散。

為泰黨同樣因憲法法院吃足苦頭，2024、2025接連兩年，該黨的賽塔（Srettha Thavisin）與貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）都被憲法法院解除總理職位。

2023年前進黨前黨魁皮塔，以國會第一大黨優勢叩關總理大位，卻慘遭體制封殺。他所寫的新書《未竟之路》就回顧了這段過往。（圖／翻攝自X平台 @AvocadoBooksTH）

執政黨：不得觸及王室

總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）的泰自豪黨雖是保守派，也表態同意制憲。只不過有一個但書，阿努廷公開表示，他的黨不會同意事關國家結構與君主角色的條文，也不願觸及王權和國安相關議題。

巴拉多恩提醒，即便8日公投通過，同意制憲，後續的制憲討論如何推進依然不明。他解釋：「前方可能會有諸多挑戰，像是制憲委員的組成，或是特定政黨的反對等等。」

巴拉多恩表示，很難預測新憲法要花多久時間制定，「這或許會花上四年，一整個政府的任期。我們應該無法在幾個月內就見到進展」。

