泰國大選／改革派屢遭打壓 為何支持度仍第一？美媒解析

泰國8日大選登場，改革派的第三代政黨──人民黨──持續獲得最多選民支持。不過，該黨曾兩度遭打壓、被迫解散改名；上一次甚至即便贏得大選，也因體制阻撓而無緣執政。美國媒體因此探討，泰國民眾為何仍票投改革派，期待遲遲未到的變革。

人民黨黨魁納塔彭投下自己神聖的一票。雖然人民黨民調第一，但建制派的封殺、另外兩黨的潛在結盟，都讓其難以實現多年的改革派執政夢。（圖／翻攝自X平台 @Natthaphong Ruengpanyawut）

人民黨：只有深度政經改革 才能挽救經濟

人民黨直言，唯有深度的政治與經濟改革，才能扭轉泰國衰退的頹勢。人民黨主張重修憲法、打擊根深蒂固的壟斷結構，拆解被寡頭壟斷的經濟，因為這些因素造成了創新與競爭的僵化。

凱投宏觀（Capital Economics）的資深經濟學家萊澤（Gareth Leather）也表示：「如果有真正意義的政治改革，讓一個支持改革的政府穩定執政，很可能過一段時間，他們就能解決部分的問題。但直到政治穩定出現以前，這都很難成真。」

萊澤指出，泰國經濟陷入停滯，相比於新冠疫情之前，僅擴張了5%，換算年均成長率就只有1%；相比之下，印度與越南這段時間經濟規模暴增了約40%。而泰國央行預測，今年經濟恐怕僅增長1.5%，為除了疫情期間之外，2014年以來最緩增速。

泰國止步不前，背後原因即軍事政變頻發、文人政府短命，這種自2000年代以來的常態，使得長遠規畫成了不可能的任務，短期的修補和民粹政策反倒變成優先做法。泰國因此極度仰賴旅遊業與出口，卻在兩者無力推動經濟下，找不到新的產業發動機。

代議政治與傳統政治相撞

人民黨訴求全面改造國家經濟與政治結構，獲得了數以百萬計的都市年輕人支持，卻也成了既得利益者的眼中釘，這些人是泰國最有權力的商業菁英與保皇建制派。

泰國國家經社發展委員會主席素帕武（Supavud Saicheua）稱：「我們的體制試圖將政治固定住，使其不會改變，但年輕一代的政治，以人民黨作為代表，卻是要求改變。代議政治與傳統政治因此相衝突。」

泰國選民排隊投票。此次大選選民熱情高漲，高達87%的登記選民已提前投票，創下新紀錄。（圖／翻攝自X平台 @pakhead）

不願改變的為泰黨與泰自豪黨

在前市場競爭監督官帶領下，一群學者發表了公開信，警告泰國正逼近「臨界點」。信中呼籲選民拋棄政黨的敵我之分，而是聚焦長期發展，一大核心訴求即拆解壟斷的結構。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）的報告，泰國高達85%的經濟收益，全都掌握在最頂層的5%公司手中。與最富有人士相關的企業，對食品、飲料、零售、電信和能源領域擁有不成比例的影響力，甚至佔了泰國股市SET綜合指數的五分之一市值。

儘管人民黨民調支持度第一，政治現實卻不樂觀。總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）的泰自豪黨，以及塔克辛家族的為泰黨意識形態相近，兩者成了天然盟友。而人民黨想執政，必須在500席的眾議院獲得過半席次，但其過於集中都市的支持者結構，也代表這是極難跨越的高門檻。

美媒指出，泰自豪黨與為泰黨並不想改變20年來的政治常態，他們依然選擇用發錢和短期刺激來收買人心。泰自豪黨承諾，政府將推出刺激民眾消費的計畫，由政府負責50%的補貼。為泰黨更把政府補貼比例拉到70%，還要對年收入不到3萬6000泰銖的民眾給予補助；甚至提出抽出9名幸運兒、每人給出100萬泰銖大獎的政見。

但根據泰國官方數字，國家財政實在沒錢。公債比例已達66%，逼近政府自行設定的70%舉債上限。穆迪與惠譽兩大國際信評機構也不看好泰國經濟，將展望都調為負面。想要印鈔票救經濟也接近極限，泰國央行的1.25%政策利率，已是世界數一數二低；而且家戶負債和信用限制的緊張，同樣限縮了寬鬆政策的空間。

