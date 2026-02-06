泰國大選：改革派獲得支持需要面對哪些挑戰

麥奇（中）代表前進黨，在泰國東北部農村爭取議員席次 [Jonathan Head/BBC]

蘇塔西特「麥奇」波塔薩克（Suttasitt "Macky" Pottasak）是泰國「人民黨」（People's Party）典型的候選人：年輕、充滿理想主義，而且非常勤奮。

他放棄了在曼谷從事電視劇製作的職業，轉而參選上一次選舉，並從他家鄉附近呵叻（Nakhon Ratchasima，那空叻差西瑪）的一個老牌政治家族手中，贏得了一個鄉村選區的席位。

他採用了日本動漫《海賊王》（One Piece）主角路飛的帽子與旗幟，這在近年亞洲的青年抗議活動中屢見不鮮。他每天製作關於黨派政策的輕鬆短片，在社群媒體上獲得數百萬次觀看。

「政治是上一代人讓它變得無聊的東西。我想讓它變得有趣，」他向BBC說。

「這就是為什麼我引進路飛和我的短片系列。我們沒有錢買票，我們只是普通公民，但有強烈的決心要解決長期存在的問題。我想村民們看得出來。」

最新民調顯示，泰國大多數民眾認同人民黨的觀點。在週日即將到來的選舉前，他們的民調持續領先對手。

但在泰國，光是贏得選舉永遠不夠。

阿努廷總理承諾捍衛泰國主權，背景畫面顯示他正在邊境慰問泰國士兵。 [Jonathan Head/ BBC]

不到三年前的上一次選舉，進步派的「前進黨」（Move Forward）意外獲勝，他們承諾進行徹底的政治與經濟改革，包括讓泰國強大的軍方及其最大型企業更負責任，並減輕惡名昭彰的「冒犯君主罪」（Lèse-majesté）法規的嚴厲懲罰。

然而，強大的保守勢力——特別是未經選舉產生的參議院與憲法法院（Constitutional Court）——阻礙前進黨組閣，解散該黨，並禁止其領導人從政。法院裁定，他們針對「冒犯君主罪」法案，等同於企圖推翻整個政治體制。

經過三年動盪不安的短命聯合政府、憲法法院兩度撤換總理，以及與柬埔寨的邊境衝突後，改革派這次以新名稱「人民黨」再度爭取執政。

他們的青春活力與理想主義仍吸引大批熱情群眾。在呵叻的一場集會上，新任黨魁、38歲的前軟體工程師納塔蓬·倫帕尼亞武特（Natthaphong Ruengpanyawut）像搖滾明星一樣被群眾包圍，人們排隊跟他自拍，並為他戴上花環。

麥奇和兩名助理騎著電動滑板車巡迴選區，經過灌溉渠道、稻田，以及泰國東北部鄉村典型的簡樸木屋，聆聽居民的憂慮。他們講述了一個經濟壓力極大的社會故事，過去的經濟成長引擎已經停擺。

當地村長拉奧·科桑提亞（La-or Kohsantea）向BBC表示，村莊幾乎沒有像樣的工作，年輕人只好離鄉背井。「沒有人幫我們解決貧窮問題，」她說。

泰國是亞洲家庭債務最高的國家之一。國內生產毛額（GDP）年成長率不到2%，遠低於鄰國。

洛桑蒂亞（右）擔心他工作的工廠在今年晚些時候倒閉後，自己將何去何從。 [Jonathan Head/BBC]

28歲的克里沙納·洛桑提亞（Kritsana Lohsantea）向麥奇求助，希望在他任職的電子工廠今年稍晚關閉時，能幫他申請到一筆微薄的社會保障金。像許多泰國鄉村年輕人一樣，他15歲就輟學，幾乎沒有學歷，但30或40年前幫助泰國快速成長的低技能製造業工作，如今正轉移到越南等成本更低的地方。

麥奇也注意到該地區許多老人。泰國人口已連續五年下降。去年新生兒數量下降10%，是全球最高降幅。由於許多年輕人離開村莊，他提議在地方提供培訓，並改善線上系統來組織照護者，照顧那些沒有家人同住、行動不便的老人。

人民黨以改造泰國的雄心脫穎而出。他們優先修憲——這部憲法是在軍政府時期起草，賦予未經選舉的機構（如憲法法院）極大權力來約束民選政府。該黨希望精簡龐大的官僚體系、現代化教育系統，並限制軍方與最大型企業的權力。他們也支持修訂軍政府起草的憲法，這項議題將與選舉同時進行公投。

他們的兩大主要對手——總理阿努廷·詹維拉庫（Anutin Charnvirakul）領導的「泰自豪黨」（Bhumjaithai），以及前總理他信·西那瓦（Thaksin Shinawatra）相關的「為泰黨」（Pheu Thai）——則專注於更討喜的政策。

阿努廷強調他的民族主義立場，指出他在與柬埔寨邊境戰爭中採取強硬路線，以及對軍方的支持。

「我承諾以生命保護我們的領土，」他在曼谷一場集會上對群眾說。「如果你想要一位敵人無法威脅的總理，就選我的黨。」他也成功說服許多其他黨派的議員跳槽，並網羅以能力著稱的技術官僚，將「泰自豪黨」打造成主要的保守政治勢力。

「為泰黨」過去靠吸睛的民粹政策累積人氣，這次承諾每天透過「國家樂透」創造九位新的「百萬富翁」（以泰銖計算）。兩黨都提出補貼與現金發放，但許多經濟學家認為，這種即時救助對解決泰國深層結構性問題幫助不大。

「這是找錯方向了，」來自法政大學的經濟學教授阿披乍·沙提尼拉邁（Apichat Satitniramai）表示。「這些刺激方案就像止痛藥，用得越多就越沒效。」

在他看來，人民黨是唯一真正長遠思考的政黨，而不是只想贏得選舉。

自豪黨是本次選舉中人民黨的主要競爭對手之一。 [Thanya Doksone/BBC]

從人民黨在2017年由富有魅力且家境富裕的企業家塔納通·宗龍倫吉（Thanathorn Juangroongruangkit）創立（當時名為「未來前進黨」，Future Forward）開始，它就被保守派權勢視為威脅。

當時泰國處於軍政府統治之下。當時的陸軍司令甚至將該黨比作冷戰時期的武裝共產叛亂組織。有些人擔心塔納通主張「泰國一切都需要改革」的論點，最終可能波及君主制，而保守派認為君主制絕對不可觸碰。

在2019年選舉中該黨意外強勢表現後，憲法法院——已多次取消被視為威脅現狀的其他政黨與政治人物資格——以塔納通擁有一家小型出版公司股份違反政客不得控制媒體的規定為由，禁止他從政10年。

隔年，「未來前進黨」被法院解散，這一裁決引發大規模學生抗議，持續到年底，並首次公開呼籲改革君主制。

到2023年下一次選舉時，民眾對變革的渴望更強烈，讓其後繼政黨前進黨意外勝出，隨後卻幾乎不可避免地再度被解散。

因此，所有人都關注本週末投票後會發生什麼。如果民調準確，人民黨這次席次將比上次更多，遠超最接近的對手，雖然民調顯示沒有任何政黨能單獨取得國會500席的過半數。這次參議院已不再參與選出下一屆政府。

然而，泰國人都預期未來會再度出現阻撓人民黨的動作。事實上，目前已有針對該黨44名領導人物（包括15名國會議員候選人）的案件向國家反貪污委員會提出。這些指控稱這些人「支持」冒犯君主罪法修法提案，這可能被用來禁止他們從政。

其中兩名候選人還面臨該法下的牢獄之災。

「他們害怕我們，」塔納通在準備加入人民黨競選巴士時告訴BBC。「他們害怕改變。他們希望明天跟昨天一樣。他們以為解散我們的政黨、禁止我們的領導人從政，就能讓我們變小。

事實上，我們正在變得更大。」

人民黨由企業家納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut，身穿白色T裇衫者）創立。 [Jonathan Head/ BBC]

即使他的政黨獲准加入政府，他們在執政時仍面臨重重限制。這就是為什麼他們將修憲列為最高優先，以削弱或終結像憲法法院這類極度保守機構推翻民選政府的超常權力。

在這一點上，他們與對手為泰黨立場一致——該黨在執政兩年期間，有兩位總理被法院撤換。但制定新憲章的過程障礙重重，可能耗時數年，也很容易被阻撓。

「如果泰國是個正常運作的民主國家，這一切都不會發生，」來自朱拉隆功大學的政治學者西里潘·諾蘇安·薩瓦斯迪（Siripan Nogsuan Sawasdee）向BBC表示。

「我們有定期選舉，有時被軍事政變打斷。但選舉只決定下議院議員，並不決定誰來執政。那是由菁英網絡與未經選舉的機構決定，他們對選民的意志擁有否決權。」他強調。