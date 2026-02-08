泰國大選 政治金童皮塔：盼在台北睡醒迎接真正總理

（中央社記者楊堯茹台北8日電）泰國大選今天登場，泰國政治金童、已遭解散的前進黨黨魁皮塔表示，泰國政府雖可解散政黨、取消政治人物的資格，但是不能澆熄泰國人民的希望，他曾身為「準總理」，希望明天在台北睡醒可以迎接真正的總理。

泰國「三合一」選舉今天上午登場，皮塔（Pita Limjaroenrat）投完票就搭機啟程赴台出席新書「未竟之路：被體制封殺的泰國準總理皮塔，點燃一個世代的民主之戰」簽書會，現場許多在台泰國人同時用手機關心大選開票結果。

「未竟之路」中文版是該書首部外文譯本，由皮塔親自寫序，在簽書會上以「指定倖存者」（designated survivor）來形容自己，並指前進黨是該黨2.0版本。

皮塔擁有哈佛學歷光環，曾幫家族企業起死回生並深受年輕人喜愛，過去帶領的前進黨在2023年泰國大選拿下151席成為國會最大黨，並以「準總理」身分召開國際記者會，邀請反軍方勢力的其他5個政黨合組內閣，但最終未能取得多數支持成為總理。

不過，前進黨後因主張修改冒犯君主罪，於2024年8月遭泰國憲法法庭裁定解散，皮塔也遭禁止參政10年。繼承前進黨的則是「人民黨」，目前人民黨第一順位總理候選人是納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）。

皮塔回憶這段參政過程說，他最初是在2019年、1.0版的「未來前進黨」時期步入政壇，但未來前進黨在加入選戰8個月後，於2020年「被解散」、黨魁遭褫奪公權，他則因不在選票上而倖存，此後被任命為「前進黨」黨魁。

談及2024年前進黨遭控違反泰國憲法而被解散，自己被褫奪公權且10年不得從政及籌組新政黨，皮塔打趣地說，「現在只剩8年了」，他必須保持希望才能有韌性和毅力，現在是樂觀、耐心地看待禁令。

被問及開票中的泰國大選，皮塔坦言，要談結果還言之過早，但衷心期盼這屆選舉能選出真正的總理。

皮塔強調，泰國政府雖可解散政黨、取消政治人物的資格，但是不能澆熄泰國人民的希望，尤其修憲已是民之所向，且曼谷也正在「橘化」（皮塔推動的進步改革路線在泰國政壇引發「橘色潮流」）；他曾作為「準總理」，希望明天在台北睡醒可以迎接泰國真正的民選總理。

談及與台灣的連結，皮塔指出，在他老家騎腳踏車就可以抵達台灣牛肉麵店，也有許多台灣人在半導體廠工作，另外有汽車零組件、電子零組件，這些台灣人在泰國都已經超過30年。

皮塔分享，在來台灣的班機上看到一家人拿著不同國籍護照，也感謝台灣照顧泰國移工和學生，這些都是很密切的民間連結，泰台近年在商業也穩定成長，此為攸關繁榮以及政策的連結。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1150205