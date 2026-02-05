泰國大選2/8登場 分析指阿努廷有望續任總理

（中央社記者李宗憲曼谷5日專電）泰國8日將舉行國會大選，學界分析，無一政黨能單獨取得過半席次，在必須組成聯合政府的情況下，泰自豪黨有很大機會，能與其他小黨一同組閣，因此現正領導看守政府的現任總理阿努廷可望續任。

泰國朱拉隆功大學政治與國際關係學教授蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）今晚出席泰國外籍記者俱樂部（FCCT）舉行的選前分析論壇，他指出，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）在此次大選中佔有很大優勢。

各項民調顯示，人民黨（People’s Party）、泰自豪黨和為泰黨（Pheu Thai Party）為最受歡迎的三大政黨。

蒂提南認為，泰自豪黨總理候選人阿努廷，擁有所有執政優勢，他上任後，提拔了所有支持他的官員，擁有大量競選經費，並被認為在參議院具有影響力，同時還擁有強大派系支持。

蒂提南細數阿努廷擔任總理期間面臨的重大事件，包括泰柬邊境衝突、泰南水患和打擊詐騙等問題。有分析指，邊境衝突引發的民族主義浪潮，增加泰自豪黨的支持。

蒂提南說，雖然阿努廷執政期間遇到挑戰，但泰自豪黨仍是一個難被擊敗的政黨，因為它除了有執政優勢，還擁有建制派的支持，這將帶來很高的得票率。

其他分析也相當一致，法政大學政治學院講師普拉維（Purawich Watanasukh）向中央社表示，泰國長期以來是多黨聯合執政的政治型態，他認為，此次大選結果也不會是例外，原因是現行制度難以產生具壓倒性優勢的政黨。

普拉維續指，因此，即使泰自豪黨未在大選中勝出，該黨只要拿到約120至140席，仍有高度機會透過整合其他中小政黨而籌組政府；相較之下，人民黨若要主導組閣，理想情況是接近國會過半數的250席，難度很高。

曼谷郵報（Bangkok Post）4日發布的報導中，也提出類似觀點。報導指出，人民黨需獲得極大勝利才能組成政府，該文寫道，「組成政府需在擁有500個席次的眾議院中獲得超過250個席次，但大多分析認為，300個席次的聯盟才是穩定政府的基準」。

報導稱，「即使人民黨先勝出，除非它能以接近250個席位的壓倒性優勢獲勝，否則它的組閣之路也比泰自豪黨更為複雜」。

該文預測，大選結果可能是泰自豪黨、為泰黨聯合勇敢道德黨（Klatham Party），並得到一些小黨的支持。另一種情況是泰自豪黨和為泰黨、民主黨結盟，同樣可以輕鬆超過300個席次。

現年59歲的阿努廷去年與人民黨達成協議，在去年9月出任總理。該協議後來破裂，阿努廷於去年12月中解散國會，使大選時程提前至今年2月。

阿努廷出身政商世家，從政經驗豐富。他大學畢業後曾接手家族企業，1996年投身政壇，之後加入泰愛泰黨（Thai Rak Thai Party），該黨是前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立，阿努廷並先後擔任戴克辛政府的公共衛生部及商務部副部長。（編輯：謝怡璇）1150205