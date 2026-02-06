泰國大選2/8登場 回顧泰政壇3大勢力競合史

泰國大選即將在8日登場，早在一週前，海外投票就在台北的泰國經貿辦事處開跑，不少泰籍民眾來到現場投下神聖的一票。

泰籍海外選民專波布表示，「我深信泰國並不缺有才有德的人，未來的領導者也肯定會是有才有德的人，但我最期待看到的是『透明化』，泰國本來就是個很宜居的地方，相信還能更加美好。」

泰國政府在君主立憲的架構下運作，除了國王以外，還有民選的國會和總理互相監督。不過和國王關係密切的軍方發動政變相當頻繁；憲法法院則經常宣告政黨或政治人物違憲，讓泰國政權不斷更動。

廣告 廣告

因此外界經常認為，泰王雖然在表面上不參與政府運作，實際上不但有多種手腕能夠干預，而且有相當大的影響力。

在2001年首次出任總理的華裔電信富豪戴克辛（Thaksin Shinawatra），是近年泰國政治出現變化的第一個因素。他雖然帶動經濟，但也有強烈的民粹色彩，用實質利益吸引大量鄉村民眾，並且培植大量家人與親信進入政府。

泰國前總理戴克辛曾在2010年說：「我們只是為了爭取民主，讓他們在泰國為正義民主而戰。」

戴克辛的作風遭到傳統的保皇、保守勢力派反對，支持他的民眾身穿紅衣，被稱為「紅衫軍」；反對他的保守派則身穿象徵王室的黃衣，被稱為「黃衫軍」。

雖然戴克辛在2006年就因為政變而流亡海外，雙方仍在泰國國內各自舉行大規模示威，情勢一度相當緊張。

雖然紅衫軍遭到部隊鎮壓，但是戴克辛一手建立的政治王朝，憑藉雄厚財力與地方動員能力在泰國政壇站穩腳步，他的妹妹盈拉、女兒貝東丹後來都先後任泰國總理。

時任泰國皇家陸軍總司令帕拉育在2014年時宣布，「軍方有必要從2014年5月22日，16時30分開始接管政府。」

盈拉在2011上台，不料陸軍總司令帕拉育在2014年發動政變，引發許多學生的不滿。他們發起連續幾年的抗爭，要求進行徹底的民主改革，終結軍方體制任意顛覆民選政府、取消反對派候選人資格的作法，更呼籲根除貪腐。

改革派一方面在街頭活動，另一方面也試圖參政。在「政治金童」皮塔（Pita Limjaroenrat）的帶領下，他們在2023年大選中拿下151席，成為國會最大黨。

2023年5月15日，時任前進黨黨魁皮塔說道，「泰國人已經表達心願，我已經準備成為所有人的總理，無論你同意或不同意我。」

然而皮塔不但沒有成為總理，後來還因為想要改革「冒犯君主罪」，被憲法法庭要求10年不得參與政治，他所領導的前進黨也遭到解散，不過他的接班人和追隨者仍然在今（2026）年的選舉民調取得領先。

目前泰國政壇可以大致分為3大版圖：擁護皇室的傳統保守派、戴克辛家族支持者，以及改革派，大致上對應到民主黨、為泰黨與人民黨。而上一屆執政的泰自豪黨則以靈活的手腕，同時吸納戴克辛家族與保守派支持者。

由於泰國特殊的體制與複雜的政治生態，每逢選舉總是有特別多的不確定性。這次大選中改革派的人民黨是否能成功取得執政權？軍方是否又會出手，干預選舉結果？讓泰國大選備受國際注目。