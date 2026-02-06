泰國大選2/8登場 總理阿努廷拚連任、人民黨再挑戰執政權(影音)

泰國將在2月8日舉行大選，保守派的泰自豪黨(Bhumjaithai Party)、進步派的人民黨(People's Party)之間的激烈競爭，前總理戴克辛(Thaksin Shinawatra)的為泰黨(Phak Pheu Thai)，則仍有機會扮演「造王者」的角色。

泰柬衝突激發民族情緒 有利阿努廷選情

民調顯示，沒有政黨能夠在這次選舉中贏得過半數席次。雖然泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)率領的泰自豪黨在民調上落後人民黨，但如果取得一定的席次，更有機會與其他小黨進行整合，因此仍被看好將籌組政府。

去年9月上台的阿努廷政府因為泰國南部水患等問題招致批評，但泰國與柬埔寨之間邊境衝突，激發了泰國的民族主義情緒，被認為有助於泰自豪黨的選情。

泰國朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)政治學者蒂提南(Thitinan Pongsudhirak)指出，政黨以外的勢力也給予泰自豪黨相當大的支持。

蒂提南：『(原音)除了參選的政黨外，有更強大、更具影響力的勢力，在幕後發號施令。所以我認為阿努廷獲得了這些政黨以外勢力的支持：憲法法院、選舉委員會、王室的支持。』

人民黨組閣難度高

主張推動政治與經濟改革的人民黨，雖然在民調上位居領先，但與其他政黨整合的困難較高。他們被預估必須在500席的國會中拿下近半數的席次，才能主導組閣。學者認為，人民黨可能必須重演2023年其前身的前進黨所取得優勢。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院(ISEAS-Yusof Ishak Institute)政治學家那彭(Napon Jatusripitak)：『(原音)人民黨必須跟他們在2023年一樣受歡迎，或是比當時更受歡迎才行，因為上一次選舉可以說是對軍方干預政治的公投。在這次選舉，一般民眾的利害關係沒有這麼明確。』

戴克辛影響力衰退 為泰黨仍有望成造王者

至於前總理戴克辛的為泰黨，則推舉戴克辛的姪子尤德查南(Yodchanan Wongsawat)為總理候選人。

在戴克辛因貪汙濫權入獄，他的女兒貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)被解除總理職務後，為泰黨的支持率已經不如以往。但學者認為，若為泰黨取得一定的席次，仍可能在組閣過程中扮演「造王者」的角色。