泰國大選8日登場 一文看懂進步、民粹、保守3派混戰誰能出線

泰國8日將提前舉行國會大選，可能在3年內誕生第4位總理。（美聯社）



泰國將於2月8日舉行國會大選，這次選舉因為國會解散而提前舉行，可能在3年內誕生第4位總理。選戰焦點包括民生經濟、反詐騙還有社會改革議題。同時，在地緣政治動盪下，各黨的外交政策和美中立場也備受關注。大選結果將左右泰國能否結束長期的政治不穩。

這次大選是泰國進步派、民粹派與保守派之間持續動盪的權力爭奪戰的最新1輪。外界普遍認為，單一政黨難以在這次選舉中取得過半席次，因此，組建跨黨派聯合政府幾乎不可避免。不過，由於菁英和保守勢力仍深植在泰國政壇，即便屬於進步派的「人民黨」取得最多席位，也未必能順利組閣執政。

廣告 廣告

泰國大選有哪些主要政黨？

人民黨（People’s Party）

泰國目前由3個政黨角逐總理大位。首先是由38歲國會議員納塔蓬（Natthaphong Ruenpanyawut）率領的「人民黨」（People’s Party），人民黨是泰國進步派勢力的第3代政黨，前身「前進黨」（Move Forward）也在2023年國會選舉中拿下最多的席次，卻遭全由軍方委任的參議院封殺，未能組閣。雖然如此，許多民調顯示，人民黨的支持率依舊領先，在年輕族群和都會選民中尤具號召力。

人民黨主張改革軍方體制，包括削減將領編制、改善基層士兵待遇，並推動徵兵制改為募兵制，同時強化勞工權益、設定工時上限等社會改革措施。

為泰黨（Pheu Thai Party）

再來是「為泰黨」（Pheu Thai Party），目前由48歲的尤德查南（Yodchanan Wongsawat）領導，尤德查南是前總理頌猜之子、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的外甥。為泰黨是戴克辛政治勢力的延續政黨，戴克辛家族過去20多年憑藉龐大資金和民粹經濟政策，長期主導政壇並深獲基層及農工選民的支持。

不過，2023年大選是戴克辛勢力22年來首次未能奪下最大黨地位。雖然他的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）曾出任總理，但去年遭罷免，戴克辛本人亦入獄，家族影響力明顯下滑。

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）

最後是現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）的「泰自豪黨」（Bhumjaithai Party），泰自豪黨的立場偏向保守且親皇室，長期吸納技術官僚和地方勢力。去年，貝東塔下台後，泰自豪黨迅速整合國會支持，由阿努廷接任總理，展現靈活的政治操作能力。

泰自豪黨的政策主軸聚焦經濟和治安，包括力拚經濟成長率超過3%、扶助低收入戶和高齡照護、興建邊境圍牆並打擊非法活動，以及推動綠色能源和家庭電費補貼，同時主張以農產品換取軍備採購。

為泰黨總理候選人尤德查南1月8日在曼谷造勢。（美聯社）

誰最有機會贏得泰國大選？

各方民調持續顯示，進步派的「人民黨」是泰國最受歡迎的政黨。人民黨憑野心勃勃的改革議程和社群媒體運用能力，人民黨在年輕選民和城市居民中擁有巨大吸引力，是不可忽視的力量。

人民黨前身「前進黨」在2023年選舉中表現亮眼，在首都曼谷33個席次中拿下除1席外的全數席位，並打入保守派據點。然而，由於缺乏國會支持，即便與排名第2的「為泰黨」結盟，仍無法組成政府。當時，前進黨獲得500個席次中的151席，為泰黨獲得141席，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）的「泰自豪黨」則有71席。

民調顯示，人民黨的勢頭未減。根據蘇安杜斯特大學（Suan Dusit University）1月16日至28日對2萬6661人的調查，36%受訪者支持人民黨，為泰黨則獲得22.1%的支持率，泰自豪黨排名第3，支持率為18.9%。

國家發展管理學院（National Institute for Development Administration）1月23至27日對2500人的調查則顯示，人民黨支持率為34.2%，泰自豪黨22.6%，為泰黨16.2%。



贏得大選者就能組成政府嗎？

這次泰國大選，任何主要政黨單獨取得絕對多數的可能性不大，因此幾乎必須組建聯盟政府。

不過，由於各黨間存在積怨和意識形態分歧，過去6個月內出現過背叛和大規模爭執，聯盟談判可能相當棘手。幾十個小黨的結盟可能成為打破僵局的關鍵，而贏得最多席次的黨派也未必能如願組閣。

人民黨的優勢在於選票實力，但可能不容易組建聯盟。泰自豪黨的阿努廷是1位政治老練的談判者，願意與任何黨派合作，他的努力很可能得到政治外保守派的支持。

曾經主導泰國政壇幾十年的為泰黨由億萬富豪戴克辛家族控制，擁有雄厚財力，但最近受到部分議員倒戈泰自豪黨和支持率下滑的影響。有分析認為，為泰黨最可能與泰自豪黨合作組閣，和過去一樣。

人民黨黨魁納塔蓬1月10日在曼谷向支持者揮手致意。

人民黨面臨哪些挑戰？

人民黨看似占有優勢，但它的自由派、反建制還有長期制度改革議程其實可能成為阻礙。它的政策涵蓋打破壟斷、軍事及司法改革，有可能顛覆泰國幾十年的舊秩序，威脅商業團體、強權菁英和親王軍將的利益，面臨極具影響力的敵人。

人民黨前身「未來前進黨」曾於2020年因為競選財務違規而被法院解散，引發街頭抗議。其後以「前進黨」再出發，在2023年選舉中獲得最多選票，但因軍方任命的參議員阻撓組閣，後來又因倡議修改保護王室免受批評的法律，而被法院解散。

之後，人民黨再度整合，沿用英文名稱「Khana Ratsadon」，這個名稱源自1932年推翻泰國絕對君主制的革命組織。

目前，人民黨正面臨更多法律行動。國家反貪委員會（National Anti-Corruption Commission）正在調查44名前前進黨議員，涉及2021年試圖修改王室侮辱法的倫理問題，其中15名為人民黨成員，包括3名總理候選人中的兩名：黨魁納塔蓬還有副黨魁西麗康雅（Sirikanya Tansakun）。如果案情送交至最高法院，他們可能面臨政治禁令。

泰自豪黨的阿努廷能勝出嗎？

59歲的阿努丁是1名政治務實主義者，泰自豪黨足以在聯盟中爭取關鍵部會和席次。

作為堅定的王室支持者，阿努丁巧妙地在對立政治家族之間取得戰略位置。去年9月，他迅速趁法院撤銷前總理貝東塔後，遊說其他黨派放棄其聯盟、轉而支持自己，成功登上總理寶座，展現他的政治手腕。

阿努丁須要擴大支持基礎，增強泰自豪黨在上次選舉中獲得的71席，並利用他在國家建制內的關係，組建聯盟以遏制人民黨。

泰國總理如何產生？

參選黨派可提交最多3名總理候選人。任何擁有至少25席的政黨可提名候選人，交由國會投票。

總理須要獲得下議院500名議員半數以上的支持。如果候選人未能通過，國會須重新召開，對其他候選人重複此程序，直至選出總理為止，期間沒有時間限制。

現任總理、泰自豪黨黨魁阿努廷1月30日在曼谷造勢。（美聯社）

更多上報報導

【有片】美「甘迺迪號」航艦首次海試成功後返廠 可望2027年3月交艦

「台灣之盾」恐難抵解放軍聯合攻擊 專家：只模仿鐵穹遠遠不夠

古巴燃料短缺升級總統願與川普接觸 墨西哥急尋合法供油方案