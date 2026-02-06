泰國大選93人角逐總理寶座 選舉制度與熱門人選一次看

為何泰國總理要提前解散眾議院？

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）去年9月上任，3個月後即向王室提交解散眾議院的皇家敕令草案，並獲得泰王御准。阿努廷認為，其內閣是由多個政黨組成的少數政府，並未在眾議院取得過半席次，無法在面臨經濟、社會與政治不確定性，及泰緬邊境局勢緊張等內憂外患中有效施政。

經濟部國貿署指出，泰國當前局勢根源來自前總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）因錄音事件下台後，最大在野黨人民黨（前進黨前身）以「推動《憲法》修正案，簡化修憲門檻」為交換條件，支持泰自豪黨揆阿努廷成為新任總理。

但阿努廷上任後，多位泰自豪黨參議員在審理修憲門檻時仍支持舊制，即「任何修憲案必須獲得至少三分之一參議員同意」，導致人民黨認為協議破局，並計畫對阿努廷提出不信任案。面對倒閣危機，阿努廷因而搶先解散眾議院。

2026泰國大選怎麼選？

本次泰國大選延續2023年的單一選區2票制，選民將直接選出400席區域選區眾議員，另外100席則是依政黨得票比例分配100個眾議員席次。同日，泰國民眾也將進行公投，決定是否再制定一部全新《憲法》。

根據泰國選委會資訊，本次有3526名候選人區域選區席次，政黨票席次則有57個政黨推派，共1570人代表角逐；總理候選人共93位，比2023年的大選時還多出30人。

為何總理候選人多達93人？

根據《泰王國憲法2017年》，每個政黨可在選前提出最多3位的總理候選人名單，而在本次參與大選的57個政黨中，共有43個政黨提出總理人選。

為何泰國政黨這麼多？根據台灣國際研究季刊、美國國際民主協會（NDI）研究，主要是因泰國剛進入民主化時期時，組成政黨門檻較低，但當地頻繁發生軍事政變，許多政黨往往創建不久就被解散，難以發展成穩定的組織。

另一方面，由於泰國政府服務高度集中曼谷，對於地方照顧不足，導致發展為侍從主義，選民傾向支持能提供金錢、食物、藥品等實質回饋或私人利益者；政黨成員也多因財閥資助或領袖個人魅力而聚集，並將政黨視作能夠獲得權力的選舉機器，對於政黨缺乏理念認同，種種原因導致泰國政黨發展碎片化，成為極端多黨制國家。

如何選出最終總理人選？

泰國的總理選舉可分為「選前提名」、「資格核定」與「眾議院表決」等3個階段。雖然在選前提名階段，每個政黨都可提出各自的候選人名單，但並非每位被提名者都能進入最終表決名單。

根據《泰王國憲法2017年》，總理候選人需符合「所屬政黨在大選中獲得5%席次（即25席）」，以及「候選人需獲得10%現任眾議員（50人）連署支持」等2項條件，才能取得競選總理的資格。

在資格核定確認候選名單後，眾議院便會舉行記名投票，候選人需獲得超過半數選票才能成功當選總理，以本次大選來說，門檻即為參議院500席中的251票。

選前最終民調結果為何？

根據泰媒《民族報》發布的選前最終民調，執政的泰自豪黨與人民黨勢均力敵，無論政黨票或區域選區票支持度皆為21%左右，支持度約17%的為泰黨則排名第3；而38所泰國皇家大學共同發布的民調結果則顯示，人民黨的支持度為38.8%、泰自豪黨15.6%、為泰黨則是17.9%。

由於人民黨的代表色為橘色、泰自豪黨為藍色，本次選舉也被視為是藍橘之爭。

熱門總理人選有誰？

現任總理、泰自豪黨揆阿努廷

泰國現任總理、泰自豪黨揆阿努廷。（圖／美聯社）

同時具有現任總理與泰自豪黨揆身分的阿努廷，曾任內政部長、衛生部長與副總理，雖被視為保守派，卻是2022年泰國大麻合法化的主要推手。在去年9月前總理貝東丹下台後，阿努廷憑藉遊說技巧爭取到貝東丹聯盟夥伴與在野黨支持當選總理。

路透社報導分析，雖然泰自豪黨執政時間不長，但在泰國充滿激烈對立的動盪政治氛圍中，阿努廷是少數能在對立政治菁英間搭起橋樑的人，因此在組閣或政治協商時可能更有優勢。

人民黨黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）

人民黨黨魁納塔彭。（圖／美聯社）

納塔彭出身曼谷地產家族，從政前曾是企業家與軟體工程師，還經營過一家雲端服務公司。年僅38歲的納塔彭也是本次泰國各主要政黨中，推派出最年輕的第一順位總理候選人。

納塔彭2019年代表未來前進黨參選，並成功當選眾議員進入國會。不過未來前進黨於2020年時遭泰國憲法法院裁定解散，納塔彭等成員因此另組前進黨。

在2023年泰國大選中，前進黨以151席成為國會最大黨，但該黨隨即在2024年因「反冒犯君主罪」遭裁定違憲並解散，時任黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）也因此被禁止參政10年。其後前進黨再度改組為人民黨，並推選納塔彭為黨魁。

路透社報導指出，納塔彭曾在前進黨的空戰扮演關鍵角色，他對社群媒體的精準運用，是前進黨能在2023年選舉中勝出的重要因素。

為泰黨尤德查南（Yodchanan Wongsawat）

為泰黨總理候選人尤德查南。（圖／美聯社）

現年46歲的尤德查南出身政治世家，為泰國前總理宋才（Somchai Wongsawat）與戴克辛胞妹瑤瓦帕（Yaowapa Wongsawat）之子，同時也是前總理戴克辛的外甥、前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）的姪子、貝東丹的表哥，參選前在泰國馬奚杜大學生物醫學工程系任教。

而過去25年來長期主導泰國政壇的為泰黨，創始人便是戴克辛，並多次由戴克辛的親屬擔任黨魁。《曼谷時報》指出，戴克辛所屬的「欽那瓦」家族對選民仍具有強大的影響力，推出尤德查南可望獲得黨內與欽那瓦家族支持者的支持，鞏固北部、東北部的傳統票倉。

對於外界質疑為泰黨仍未擺脫家族政治，尤德查南並未否認，反而將家族背景視為優勢，稱自己因「站在巨人的肩膀上，而能看得更遠」。為泰黨也將他塑造成一位能透過科學、技術與人工智慧，提升國家競爭力的總理候選人。

民主黨黨魁艾比希（Abhisit Vejjajiva）

民主黨黨魁艾比希。（圖／美聯社）

民主黨是泰國歷史最久的政黨，長期主導南部與曼谷政壇，但在2014年的軍事政變後逐漸沒落。該黨第一順位總理候選人為現年61歲的艾比希，他在英國出生長大，具有泰英雙重國籍，且精通媒體、演說能力高超，並曾在2008年至2011年期間擔任泰國總理。

路透社報導指出，雖然根據民調艾比希不太可能再度當選總理，但布拉帕大學政治學家奧蘭（Olarn Thinbangtieo）認為，雖然近年民主黨表現平淡，但在艾比希協助下，該黨已重新贏回保守派選民支持。

路透社分析，此次泰國大選不會有任何政黨贏得絕對多數的席次，屆時民主黨將成為選後組閣談判中的關鍵力量。

