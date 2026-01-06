泰國大麻店面臨嚴管 新規限特定場所販售

【看見泰國 VisionThai】2022年6月泰國大麻政策除罪化，大麻商店如雨後春筍般湧現，然而這波開放僅維持兩年多便面臨急轉彎。公衛部正積極推動新版大麻部級法規，力拚在新政府籌組前完成立法。新規將大幅限縮泰國大麻銷售據點，僅允許醫院、診所、藥房、草藥店及經授權的民俗療法場所等指定地點販售，銷售者須向泰國傳統與替代醫學部門(Department of Thai Traditional and Alternative Medicine)申請執照並接受強制培訓，標誌著泰國大麻政策從開放走向嚴格管控的重要轉折。

公衛部長帕塔納(Pattana Promphat)表示，部會已將草案提交審議，但目前仍不確定能否在時限內獲得批准。他強調，一旦草案送達他手中，將立即簽署，法規也將立刻生效。帕塔納指出，即使草案延遲，也無需再次送回內閣審議，新任部長可選擇繼續推動或廢除此案，端視政策方向而定。

對於下屆政府的大麻政策走向，帕塔納表示無法預測是否會有所改變，但若政策延續現行方向，該法案便可順利進行。這項草案近期已送交法律審查，標誌著大麻產業監管進入新階段。根據泰國傳統與替代醫學部門統計，泰國目前共有18,433家註冊大麻商店，然而其中8,636家執照已於去年到期，僅有1,339家店家完成換照手續，顯示產業面臨重整壓力。

新規實施後，泰國大麻店經營模式將從目前相對開放的狀態轉為嚴格管控模式，僅限於具備醫療或專業資質的指定場所販售。此舉旨在強化大麻使用的醫療用途定位，並透過泰國大麻執照制度與專業培訓確保銷售管道的合法性與安全性，為泰國大麻合法化政策建立更完善的管理架構，也為這波自2022年開始的大麻開放浪潮劃下階段性句點。

核稿：陳韋如

封面僅為示意圖

