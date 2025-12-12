泰國女子以觀光名義來台從事色情交易，被警方破獲。特勤小組攻堅民宅，逮捕15位泰國女子，她們被安排在一間臥室內的床墊上休息。警方同時逮捕了66歲江姓男子及其家人，他們經營一條龍非法仲介色情服務，每月獲利近百萬。警方在嫌犯住處搜出80多顆菸彈及20多萬元不法所得。這個家族色情產業濫用泰國人來台免簽證政策，以觀光為名行色情仲介之實。

泰國女假觀光真賣淫！苗栗這家人月撈百萬 「全家都有分」。(圖／警方提供)

特勤小組日前對一處設有電子鎖的民宅進行破門攻堅，成功逮捕了15位來自泰國的女子。這些女子被發現在一間臥室內，地上鋪設多張床墊作為她們工作後休息的場所。調查發現，這些泰國女子全都假借觀光名義來台，實際上是從事陪侍甚至性交易工作。

特勤小組日前對一處設有電子鎖的民宅進行破門攻堅，成功逮捕了15位來自泰國的女子。(圖／警方提供)

這起非法活動的幕後主使是一名66歲的江姓男子及其家人。江家經營一家娛樂傳播公司，由父親負責發放名片、開發客戶並建立花名冊。他的兒子負責挑選人員，而兒子的泰籍女友則負責到泰國招募女子來台工作。江家女兒則協助代購機票和辦理簽證等行政事務。

江家經營一家娛樂傳播公司，由父親負責發放名片、開發客戶並建立花名冊。(圖／TVBS)

警方表示，這些經過篩選的泰國女子來台後住在江家，只要有客戶需求，就由江家父子擔任馬伕，將她們載去陪酒或進行性交易，事後再從中抽取坐檯費。僅憑這樣的營運模式，江家每個月的不法獲利就接近百萬元。

警方在搜查江家住處時，還發現了80多顆菸彈以及20多萬元的現金不法所得。江家疑似看準泰國延長試辦免簽證政策到明年7月底為止的機會，利用觀光簽證停留期限，在時間到期後再換下一批泰國女子來交換，濫用免簽政策經營家族色情產業。

