泰國女大生酒醉搭小黃「醒來全裸躺摩鐵」 司機落網稱：我被邪靈附身

泰國曼谷週二（3日）發生一起駭人聽聞的性侵案。一名女大生在聚餐酒醉後搭乘計程車，不料司機竟趁她意識不清，直接將人載往摩鐵性侵。司機落網後，面對警方質問竟給出荒謬藉口，聲稱案發當晚是「被邪靈附身」才會犯錯。

清晨斷片！醒來驚見全裸躺摩鐵 女大生機警採證報警

根據《The Thaiger》報導，受害女大生當晚在曼谷拉差優庭（Ratchayothin）區域與朋友聚會飲酒，凌晨3點左右搭上一輛計程車，準備前往伊卡邁（Ekkamai）區會合。不料她在車上陷入昏迷，直到早上7點才在一家旅館房間內驚醒。

女大生醒來後發現自己全身赤裸，驚覺遭到性侵，她保持冷靜第一時間前往醫院進行採證，並取得醫療證明後立刻向警方報案，成為警方迅速鎖定嫌犯的關鍵。

51歲運將落網辯稱：她不肯下車 「不知什麼惡靈附了我身」

警方隨後鎖定並逮捕一名51歲的司機桑旺（Sangwan）。在警方模擬犯罪現場的過程中，桑旺承認當晚確實載了該名女學生，但他辯稱抵達目的地後，女方不肯下車，詢問要去哪裡也只是搖頭不語。

桑旺坦承最後將人載往旅館，但當警方直球詢問是否性侵受害者時，他卻避重就輕地回答：「我不知道那天晚上是什麼邪靈附了我的身。」這種試圖將罪行推給超自然現象的說法，引發大眾憤怒。

法律嚴懲！最高面臨20年徒刑與40萬罰金

目前泰國警方已依《刑法》第276條「利用暴力或趁他人無法反抗之際實施性侵」對該名司機提起公訴。根據泰國法律，這項罪名可判處4年至20年有期徒刑，並處以8萬至40萬泰銖（約新台幣7萬9千元至39萬9千元）的罰金。

警方也藉此案例呼籲，單身女性若深夜飲酒後搭車，應盡量與朋友保持聯繫、分享定位，避免給不法之徒可趁之機。

