泰國女星Freen將重返台灣辦粉絲見面會

記者戴淑芳／台北報導

有「GL天后」之稱的泰國人氣女星Freen Sarocha（莎露彩．查金哈）將在情人節前夕重返台灣，首度以個人身分舉辦粉絲見面會，以「Love Letter」為主題，向台灣粉絲遞出最真摯的情書。

Freen與Becky以「FreenBecky」組合成為全球GL圈最具代表性的CP，人氣橫掃亞洲、歐美與拉丁市場；去年Freen與Becky合體來台掀起旋風後，這次《Girlfreen》不只是再度訪台，更象徵她正式走向全新的個人篇章，與粉絲更近距離地分享成長、蛻變與心境轉折。

近年Freen的事業版圖持續擴張，成功跨足國際時尚圈，成為少數登上Met Gala的泰國演員之一。Freen也在去年創立個人經紀公司，正式從演員身分進階為品牌CEO。這場台北見面會對她而言不只是與粉絲的重逢，更是一場宣告「全新Freen時代」的里程碑。

《Girlfreen–Love Letter Solo Fanmeeting In Taipei》活動2月8日在政大藝文中心大禮堂舉行。主持人為吳怡霈，繼去年合作後再度同台。