泰國女神Freen將再度來台！情人節前夕會粉絲 見面會專屬福利曝光

有「GL 天后」之稱的泰國人氣女星Freen Sarocha（莎露彩・查金哈），即將在情人節前夕重返台灣，首度以個人身份舉辦粉絲見面會《Girlfreen – Love Letter Solo Fanmeeting In Taipei》。活動將於2月8日在國立政治大學藝文中心大禮堂舉行，Freen將以「Love Letter」為主題，向一路支持她的台灣粉絲，親手遞出一封最真摯的情書。

去年Freen與Becky合體來台掀起旋風後，這次《Girlfreen》不只是再度訪台，更象徵她正式走向全新的個人篇章。如今她選擇用個人見面會的形式，與粉絲更近距離地分享成長、蛻變與心境轉折。這場台北見面會，將以情人節氛圍貫穿全場，從視覺設計、節目橋段到互動內容，皆圍繞「愛與陪伴」打造，讓粉絲不只是坐在台下的觀眾，而是這封情書中不可或缺的重要角色。主持人部分，特別邀請吳怡霈再度獨挑大樑，繼去年合作後再度同台，預期能引導Freen展現更真誠、更立體的個人面向。

其實近年Freen的事業版圖持續擴張，成功跨足國際時尚圈，成為少數登上 Met Gala 的泰國演員之一。她不僅在2024年入圍坎城影展 Instagram 跨類別影響力人物榜，更於2025年正式獲 Valentino 宣佈，成為品牌泰國首位女性藝人代言人，並於巴黎時裝週SS25期間創下多項影響力紀錄，還與Ralph Laurent、Burberry等品牌合作，時尚表現備受國際媒體矚目。不只如此，Freen 也在2025創立個人經紀公司 Solenn Entertainment，正式從演員身分進階為品牌CEO。

