泰國奶油熊Butterbear咖啡廳 快閃台灣！聯名CACO Cafe超萌雞蛋糕、限定周邊

【看見泰國 VisionThai】人氣IP泰國奶油熊到台灣了，從台北到高雄都有Butterbear咖啡廳！這次與CACO Cafe聯名，將泰國本店的療癒氛圍搬到台灣，從北到南都能見到這隻圓滾滾小熊的身影！且不只有咖啡、造型雞蛋糕，還有聯名衣服、包包、吊飾...超多Butterbear周邊，跟著小編看下去吧。（延伸看：認識王嘉爾也愛的泰國奶油熊）

泰國奶油熊快閃台灣！推出系列周邊（來源：官方）

泰國奶油熊Butterbear 大明星也愛

一開始泰國甜點店「Butter Bear Cafe」的吉祥物，因為毛絨絨的外型、療癒表情，與粉絲日常的可愛互動且擅長挑戰困難的韓團舞蹈，受到年輕一族的喜愛，更連泰國偶像也爭相與她互動，還在2024年成為泰國觀光大使。且與許多品牌聯名過，也曾經受邀出席過精品品牌活動！

咖啡廳快閃台灣 推限定餐點

這次在台灣的快閃咖啡廳誠意十足，將多款泰式風味與Butterbear元素結合，滿足你的泰國胃！推出泰式嘎拋豬米漢堡、泰國奶油熊造型雞蛋糕，飲料有奶油咖啡、泰式奶茶、檸檬蜂蜜氣泡飲、蜂蜜柚子茶。

Butterbear咖啡廳台灣快閃店不只有造型甜點，還有推出嘎拋豬米漢堡和泰奶。（來源：官方）

除了餐點之外，更推出多款造型可愛的聯名禮盒！Butterbear熊甜蜜脆餅提袋禮盒、長崎蛋糕脆餅禮盒、蜂蜜蛋糕禮盒、海鹽檸檬糖、焦糖奶油糖等多款伴手禮。

Butterbear聯名服飾必買

除了美味餐飲，這次快閃店更跨足服飾領域！推出一系聯名服飾包含T恤、保暖毛衣與帽T，還有超萌的小孩童裝，讓全家人都能穿上「親子熊裝」。此外，更有驚喜滿額贈，消費達標即可獲得限量Butterbear造型提袋或柔軟毛絨杯墊，極具收藏價值！（延伸看：泰國不只奶油熊！這些吊飾也超夯）

這次快閃店也推出多款Butterbear聯名系列服飾，絕對不能錯過。（來源：官方）

除了大人服飾，也有推出兒童服飾，推薦來一款Butterbear親子裝。（來源：官方）

泰國奶油熊台灣快閃店不只有咖啡廳，更有許多周邊等粉絲來逛！（來源：官方）

CACO CAFE × Butterbear 台灣快閃店資訊

高雄夢時代 高雄市前鎮區中華五路789號2F 即日起至4月7日



台南小西門： 台南市中西區西門路一段658-1號B1 即日起至4月7日



台南南紡： 台南市東區中華東路一段366號1F 即日起至4月7日



台北101 台北市信義區信義路5段7號B1 即日起至3月1日



台北東區 台北市大安區敦化南路1段219號 即日起至4月27日



