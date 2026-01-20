泰國嫩妹大方認「雙夫戀」同居雙胞胎 公開3人房事：會彈性調整

泰國一名女子大方公開自己同時交往雙胞胎兄弟。（翻攝自X）

泰國那空帕儂府一名24歲女子法（Fah），近日在抖音發布影片，公開她正同時交往一對雙胞胎，大方放閃「我有兩個老公」，影片在泰國社群掀起熱議，但同居半年的3人並不在意世俗眼光，只想認真生活維繫感情。

根據泰媒報導，法在遇見雙胞胎兄弟前，已經單身一年多，對感情採取順其自然的態度，沒有刻意追求。直到小她1歲的雙胞胎主動追求，3人才共同發展至今。起初，是雙胞胎弟弟蘇亞（Suea）先私訊法，後來他鼓勵哥哥辛（Sing）也跟法搭話，最後兄弟倆決定一起追求她。

大學畢業的法在市區餐廳工作，不含客人給的小費與她斜槓商品試用，每月收入約1萬泰銖。雙胞胎倆則從事農業機械相關工作，擁有自己的拖拉機、收割機、卡車與挖土機。由於交往初期法還沒有畢業，3人便在距離餐廳不遠的市區宿舍同居，他們的家長也沒有反對。

談起3人的床事，法透露自己會睡在兩兄弟中間，性愛則視狀況而定，時有時無，就是正常情侶生活的一環，平時相處也沒有人會吃醋。法很滿意目前的同居生活，透露3人達成共識，收入開銷都由她掌管，因為兄弟倆不太打扮，她會買些新衣服給他們。

至於外界怎麼看待他們，法表示不太在意網路輿論，認為多數人只是沒見過類似的生活模式，才會覺得奇怪。她強調這段關係是3人的選擇，且沒有害任何人，只要3人過得幸福就好，無需他人認可。

