泰國學子獲國科會IIPP計畫獎助 赴大葉大學生醫系實習

▲Suthaphat Rungchat(左三)與大葉大學生醫系實驗室夥伴合影。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】泰國納黎萱大學（Naresuan University）農業科學系四年級學生 Suthaphat Rungchat，榮獲國科會「外籍高階人才來臺實習專案」（International Internship Pilot Program, IIPP）獎助，來臺至大葉大學生物醫學系進行為期三個月的實習，透過跨領域與跨文化學習，深化對生物科技研究的認識，並決定未來要到臺灣留學。

▲Suthaphat Rungchat分享到大葉大學實習的收穫。（記者林明佑翻攝）

Suthaphat Rungchat表示，她在泰國主修傳統漁業養殖，對分子生物科技領域深感興趣，希望拓展專業視野，泰國老師曾於暑期參訪大葉大學生物醫學系，對系上師資與研究設備留下深刻印象，大力推薦她來臺實習，促使她申請IIPP計畫，順利展開這段學習旅程。在大葉大學實習期間，她與臺灣室友一同上了生物化學、有機化學、遺傳學、生理學等專業課程，這些對她而言都是嶄新的學習領域，不只拓展了知識廣度，也累積下紮實的理論基礎。

▲泰國實習生Suthaphat Rungchat(前排右)在大葉大學生醫系跟臺灣學生一起做實驗。（記者林明佑翻攝）

Suthaphat Rungchat指出，她在黃尉東副教授的基因轉殖研究室，學到很多基因分析技術，並與臺灣學生黃顗瑄共同進行「使用 ImageJ 影像軟體對斑馬魚鰭中黑色素細胞分布之定量分析」研究，參加大型學術活動「2025臺灣斑馬魚研討會」，獲益良多。她非常期待未來能到臺灣攻讀碩士班，結合大學所學的漁業背景與在大葉大學累積的生醫研究經驗，進一步投入海洋生物相關研究。

Suthaphat Rungchat認為，在大葉大學的學習與生活非常美好，課堂上師生互動密切，實驗室中老師耐心指導，每週固定討論專題、每月舉辦實驗室聚餐，學校也安排聖誕節、校慶等活動，讓她感受到溫馨友善的校園氛圍。

生物醫學系副教授黃尉東表示，國科會「外籍高階人才來臺實習專案」提供優秀外籍科研人才來臺實習的機會，Suthaphat Rungchat同學在實習過程認識臺灣的科研能量，臺灣學生也透過與泰國學生的互動，促進跨文化學術交流，提升英語溝通能力，達成雙向學習與國際化的目標。