泰國寺廟準備火化時聽見「棺材敲擊聲」 女子被誤認死亡後復活

泰國暖武里府 Wat Rat Prakhong Tham 寺廟最近在社群上貼一段影片：一名女子被放在白色棺木中、準備火化，結果寺方打開棺材瞬間，全場嚇傻——手跟腳仍在動作。

寺廟公開的畫面顯示，女子躺在小貨車車斗上的棺木裡，看似奄奄一息，但手腳仍輕微動作。寺廟工作人員回憶當時情況時說：「（她昨天晚上）從彭世洛載過來，準備火化，但我們打開棺木後發現她還活著。」

寺廟影片

女子的家屬表示，其臥病兩年、身體每況愈下，直到兩天前疑似停止呼吸，家人誤以為她已離世，便將她送往曼谷某醫院，希望依照生前意願捐贈器官。

但因無法取得正式死亡證明，院方拒收；家屬隨後改送到提供免費火化服務的寺廟，同樣因為沒有死亡證明而被婉拒。

寺廟透露，正跟家屬討論如何申請死亡證明時，棺材內突然傳出敲擊聲，他們立刻打開查看，發現女子仍有生命跡象，緊急叫救護車送往鄰近醫院。

寺廟後續也承諾會負擔女子的醫療費用。