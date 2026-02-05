泰國將蓋亞洲第五個迪士尼樂園？台商仍觀望：可能只是選舉話題、泰國民眾更關心「這件事」

泰國副總理兼交通部長皮帕·拉差吉帕甘（Phipat Ratchakitprakarn）日前表示，泰國政府擬於東部經濟走廊（EEC），興建迪士尼樂園，預料每年將吸引1000萬額外遊客，並產生超過1500億泰銖的收入，並強調不是畫大餅，引爆國內外話題。

不過有長居泰國的台商認為，泰國將於2月8日舉行選舉，「泰國迪士尼」是否成真，這恐怕還是要等選完才會知道。而且相對於「泰國迪士尼」的話題，泰國人現在更關心的，仍是泰國與柬埔寨是否會爆發新一輪戰事。

泰國將於2月8日，圖為泰國第一大黨「人民黨」的總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）。（美聯社）

泰國真的要蓋迪士尼樂園嗎？

泰國英文媒體《曼谷郵報》（Bangkok Post）4日報導，皮帕週二評論了泰國駐華盛頓大使館1月30日在臉書（ Facebook）上發布的一條狀態，該狀態稱，泰國「正在將自己定位為東南亞首個迪士尼樂園的主要競爭者」。他還表示，這項訊息反映出「泰國迪士尼樂園」概念的討論已經進入了經濟外交領域。

事實上，這並不是他第一次談及泰國將蓋迪士尼樂園的話題。皮帕說，泰國的優勢不僅在於其市場規模，還在於其基礎設施，例如國際機場、高速鐵路系統、深水港和公路網絡，如果全球規模的項目選擇在泰國投資，這些設施可以容納大量的遊客。

皮帕認為，如果該投資項目得以實現，預計將創造超過10萬個就業機會、每年吸引約1000萬額外遊客，產生超過1500億泰銖的收入，並有可能每年為泰國的國內生產毛額（GDP）成長提供約1%的支持。

美國加州迪士尼樂園資料照（圖／取自迪士尼樂園官網）

目前，迪士尼樂園在美國以外的亞洲地區，有四個海外園區，包含日本的東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋、香港迪士尼樂園、以及中國大陸的上海迪士尼樂園。

而針對這個熱門的迪士尼話題，一位泰國台商告訴《風傳媒》，泰國將於本週日舉行大選，所以這很可能只是一項選舉話題，「他（皮帕）要先選上才有機會」、「等開完票再說」。

皮帕所屬的「泰自豪黨」，是目前聯合政府的一部分，但在上屆的泰國大選中，只是得票第三名的政黨，低於當時的「前進黨」與為「為泰黨」。前進黨後來在2024年8月被泰國憲法法庭解散，而後又成立了泰國「人民黨」，目前仍是第一大黨。

台商：泰國人現在更關心「這件事」

這位台商說，雖然他沒有泰國的投票權，但泰國民眾目前更關心的選舉議題，是泰國與柬埔寨之間的戰事是否會持續。因為有消息稱，泰國軍方目前正打算轟炸柬埔寨，而且民意對此相當支持，他的朋友都期待泰國軍方可以「教訓」一下柬埔寨。

這位台商說，站在泰國人的立場，柬埔寨在上一輪衝突中，一直在控訴泰國先發動攻擊，然後要聯合國調停，但事實上是泰國這邊，反而有平民死亡，而且柬埔寨還把砲彈打到了寮國，「一副要跟周邊國家都開戰的樣子。」

美國總統川普曾在去年出面「調停」泰國與柬埔寨的軍事衝突，並警告若持續戰爭，將被美國課徵36%的額外關稅。川普當時強調雙方皆同意停止交火，甚至稱之為「偉大的和平協議」。不過在不久以後，雙方仍陸續有更多的軍事行動。

這位泰國台商認為，目前看起來，泰國的武器比起柬埔寨要精良很多，尤其是在空軍方面，更是遙遙領顯柬埔寨，「現在泰國主流民意導向政府那邊了，真的是很有意思」。他強調，雖然看起來這屆泰國政府在經濟議題上不行，但是在國安方面還是很很可靠，「在東南亞這個小國林立的地方，秀肌肉還是很重要」。



