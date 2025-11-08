泰國少女遭母騙赴日賣淫 警證實「母在桃園賣身遭逮」

日本東京一間按摩店被媒體報導，涉嫌雇用12歲泰國籍少女從事性服務，震驚國際社會，51歲按摩店負責人細野正之遭到警方逮捕。據了解，該少女表示是被親生母親騙到日本，且母親離開日本後就前往台灣。桃園警方證實，泰國母親入境台灣後，因在桃園賣淫被查獲，移民署也表示，經警方裁處後移交收容中，將依規定辦理遣返作業。

泰國少女遭母親騙至日本賣淫，桃園警方證實其母在台賣淫被捕，目前被移民署收留中，將擇日遣返泰國。（圖／示意畫面）

這起跨國賣淫案件，根據日本警方調查，這名12歲少女原本在泰國上學，6月底被母親以「一同赴日工作」為由帶到日本，抵達後立即被送往違法按摩店，被要求從事性服務工作。少女被迫睡在店內廚房角落，日夜為男客提供服務，在該店33天期間，共接待61名男客，賺取62.7萬日圓（約13萬台幣），但收入都遭店家抽成後，剩餘款項被匯到少女母親相關人士帳戶。少女缺錢就透過社群平台告訴母親，再由嫌犯給她生活費。

7月中旬，少女母親留下「會來接妳回家」的承諾後就離開日本，曾帶著一名嬰兒探望女兒，並對她說「這是妳的弟弟，我會帶他回來」。少女表示「如果我不工作，家人就活不下去」。少女雖然從其他泰籍人士口中得知，居留超過15天可能被逮捕，但她仍決定於9月16日獨自前往東京出入國在留管理局求助，整起案件才被曝光。

據少女供述，母親過去也在新加坡與台灣等地從事性交易，兩人幾乎沒有長時間相處。泰國當局指出，受害少女母親現年29歲，過去曾出國27次，足跡遍及日本、越南、台灣等地，少女平時主要由親戚照顧，與母親相處時間極少。日本TBS電視台採訪泰國警方高層得知，該名母親在離開日本後並沒有返回泰國，而是直奔台灣。

移民署證實，泰國母親於9月間持免簽證入境台灣，現已逾期停留，10月底在桃園因賣淫被警方查獲，目前由移民署收容中，將依規定辦理遣返作業。刑事局國際科表示，已掌握案情，正與泰國及日本警方洽查相關細部資訊，本案涉及外籍被收容人，後續將與移民署共同調查，以釐清全案事實。

刑事局表示，目前聯繫駐日、駐泰的聯絡官，前往與當地政府了解狀況，駐日聯絡官負責了解在日本的少女相關問題、人身狀況以及賣淫的相關事證，泰國聯絡官則是釐清泰國母女在泰國的相關家庭狀況，另外了解出國的原因等相關問題。警方指出，如果相關動態資料追出相關違法情事，台灣警方也會依據泰國警方或日本警方提出之請求或提供的相關事證依法偵辦。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

