泰國屁孩惹禍！放鞭炮炸橋「燒起來了」 交通部向父母求償100萬維修費

泰國發生一起孩童嬉鬧釀成公共危險意外。（翻攝畫面）

泰國發生一起孩童嬉鬧釀成公共危險意外。位於北欖府帕巴登縣的知名地標「蒲美蓬二號橋」本月15日傍晚傳出火警，起火點位於橋墩處。根據調查，整起事件起因於1名孩童在橋下燃放鞭炮，火勢迅速蔓延至排水管，甚至波及離地約50公尺高的橋梁大梁。當地消防單位接獲通報後，緊急出動配備高空作業平台的消防車前往灌救，耗時約1小時才將火勢完全撲滅。

綜合泰媒報導，事故發生後，社群上謠言四起，一度傳出該名10至12歲的肇事孩童已遭警方逮補，且因造成橋梁結構嚴重受損，家屬恐面臨高達1,500萬泰銖的天價賠償。對此，泰國交通部特別出面闢謠，澄清橋梁主體結構僅受輕微影響，並未如網傳般嚴重，經過專業評估後，實際財損金額約為100萬泰銖。

廣告 廣告

孩童放鞭炮引發火災，經過專業評估後，實際財損金額約為100萬泰銖。（翻攝畫面）

孩童放鞭炮引發火災，經過專業評估後，實際財損金額約為100萬泰銖。（翻攝畫面）

針對這起「炸橋」意外，官方證實確為孩童燃放鞭炮所致，相關影像畫面也在網路上流傳。目前當局已正式向孩童及其父母提出索賠，若家屬無力支付這筆百萬泰銖的維修費用，案件將移送法院進行後續訴訟。不過，警察局表示，考量到嫌疑人尚未成年，目前僅先進行備案紀錄，暫未提出刑事指控。

值得關注的是，泰國近期青少年犯罪事件頻傳，引發社會擔憂。除了這起橋梁火警外，曼谷日前也發生一起駭人聽聞的蓄意傷人案，3名年齡介於9至15歲的少年，涉嫌縱火焚燒1名街友而被控謀殺未遂。受害者表示遭到這群少年長期霸凌，當地居民也證實該名街友平時並無滋事紀錄，顯示未成年人的脫序行為已成為當地治安的一大隱憂。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

越戰下的生死之交！美三兄妹大海撈針 奇蹟重逢53年前泰國救命恩人

俄兵穿「隱形斗篷」扮企鵝慘遭轟飛 內部殘忍虐兵倒吊畫面曝光

獨家／川普孫女也按讚！霍諾德征服台北101 這一幕讓她最感動