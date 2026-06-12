泰國年度徵兵抽籤登場 紅籤須入伍2年、黑籤免役

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泰國一年一度的義務役徵兵抽籤，青年們忐忑不安等待自己的命運，紅籤當兵2年，黑籤免役。

泰國35萬人的軍隊，大約三分之一是義務役徵召。每年4月全國21歲青年都要參加兵役抽籤，現場總是吸引大批親友與媒體關注，現場狂喜狂悲兩極情緒，有如一場電視實境秀。

抽到紅籤的人崩潰倒地，彷彿世界末日，今年尤其如此，因為泰國柬埔寨去（2025）年爆發邊境武裝衝突，脆弱和平協議下情勢仍然緊張，這時候入伍可能會被送上戰場。再加上軍中月薪折合台幣只有微薄的幾千塊，對許多勞工階級家庭而言，整整2年收入大減，是沉重的經濟負擔。

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汽車技工納塔吉表示，「我真的很想抽到黑籤，這樣我就能安心回家，繼續和父親一起工作。」

21歲的納塔吉，在抽籤前幾天特別和朋友開了2小時的車，到當地著名的寺廟祈禱，求得護身符。到了命運的這一天，他跟其他青年清早7時就來報到，先參加升旗典禮，然後接受體檢。

這項徵兵制度原則上沒人可以豁免，出家的僧侶不例外，跨性別者也必須參加。不過如果已經完成性別重置手術，或者持有跨性別診斷、荷爾蒙治療等證明書，通常可以被判定不適合而當場驗退，但光是來報到就讓她們壓力山大。

跨性別者蘇帕說：「來之前我很害怕，因為這是非常男性主導的環境，我以為我會是唯一的跨性別者。我也怕他們會叫錯我的名字，或者出什麼差錯，我真的不想進軍隊。」

經過幾個小時等待煎熬，納塔吉到了面對現實的一刻．他幸運抽中黑籤，幾天來的緊張壓力瞬間煙消雲散，開心接受朋友擁抱祝賀。但並非所有人都能如此幸運，另一位在農場養鬥雞的青年托爾抽到紅籤，他的工作要另外找朋友來幫忙，對於現狀很不開心。

抽中紅籤青年托爾認為，「這不公平，有錢人根本不需要靠籤運，他們的錢能擺平一切，但我沒有那麼多錢。更重要的是，我運氣很差，而且現在邊境戰爭的情勢，新聞看起來真的很嚇人，當兵真的很危險。」

青年抗拒入伍還有一個原因，就是軍隊內部根深蒂固的霸凌陋習，老兵羞辱毆打新兵的惡行時有所聞。人權觀察組織紀錄，從2009年到2024年間，就有多達21名義務役士兵在軍中受欺壓而死亡。抗議者盧安的僧侶叔叔，2011年就在軍中受虐致死．

反軍中霸凌運動者娜里沙盧安表示，「這是一種階級壓迫文化，我的叔叔當時被竹棍抽打，全身都是瘀青。他們用尖頭的軍靴踢他，驗屍報告甚至顯示，他們還在他的傷口抹鹽。」

當年18歲的盧安勇敢把軍方告上法庭，成為對抗軍中強制服從與壓迫制度的代表人物，也因此受到大量恐嚇騷擾，甚至死亡威脅。但她堅不退讓，終於在2023年打贏了這場官司，讓8名涉案軍人入獄，但在軍方勢力極其龐大的泰國，軍隊體制依然難以動搖。目前也只有人民黨等少數在野政治力量，敢於提出軍隊現代化，與終止每年數萬個有錢人用賄賂逃避兵役的體制改革。

今年8月，10萬名抽中紅籤的義務役就必須告別家鄉與親友入伍，付出2年的青春來報效國家，在不透明的軍隊環境與邊境衝突陰影下，一張紅籤為他們的正要啟航的人生寫下重大轉折。

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