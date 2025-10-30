泰國年度票房冠軍"鬼聲泣3" 萬聖節登上台灣大銀幕
民視新聞／綜合報導
泰國年度票房冠軍「鬼聲泣3」，上映短短17天，全國票房就突破4億泰銖，穩坐今年泰國最賣座電影寶座。原班人馬再度回歸，還加入全新角色，票房熱潮一路延燒，特別選在萬聖節10月31日這天登上台灣大銀幕。
「鬼聲泣3」融合泰國靈異傳說與當代社會焦慮，延續前作擊敗黑衣女鬼後的故事線。亞克一家終於迎來平靜生活，卻因小妹離奇失蹤，再度陷入噩夢。為了營救她，大哥和同伴深入遍佈猛鬼的森林，意外闖入一座被詛咒的村莊，揭開塵封的禁忌與復仇幽魂的恐怖真相。
