泰國年輕世代前進政壇 國會解散前3成議員不到40歲
（中央社記者李宗憲曼谷19日專電）泰國政壇近年有年輕世代交替趨勢，國會解散前，眾議院40歲以下議員近3成，其中以年輕、改革與民主形象受矚目的人民黨擁有多名年輕民意代表，他們關注公共政策，善於運用數據與科技，透過社群與選民溝通，被視為挑戰傳統政治文化的新力量。
泰國人民黨（People’s Party）前眾議員塔維翁（Tawiwong Totawiwong）與提薩拉（Tissarat Laohaphol）年紀皆不到30歲，他們都非政治世家出身，近日與中央社分享從政之路。
塔維翁原本是一名建築師，提薩拉從政前則是在家族事業中工作，兩人背景不同，卻都因對改變社會和公共治理有熱忱而進入政治體制，也為泰國政壇注入年輕力量。
據國際國會聯盟（IPU）2023年統計，泰國眾議院500名眾議員中，年齡不到40歲約占29%，其中年齡不到30歲的議員約占6.4%。
●非政治世家出身 因改革理想踏入政壇
塔維翁成為議員時年僅27歲，他日前接受中央社專訪時表示，從建築師轉換跑道投入政治，源於對城市發展與公共治理的挫折感。
他解釋，在泰國工讀建築學及赴日本實習時，親眼見到城市設計能改善人民的生活品質，但他發現泰國政府長期未能回應人民需求，也未能真正以提升生活品質為施政目標。他認為，最大原因是「政府從未真正屬於人民，政府從未回應過公民的需求」。
塔維翁指出，這正是越來越多泰國年輕人願意投身政治的原因。他說，成長過程中，許多年輕世代對政府沒有太多期待，家人通常得靠自己打拚，難以仰賴國家提供完善公共服務；但隨著年齡增長，逐漸理解改善生活品質的關鍵在政府，因政府掌握來自人民稅收的龐大資源。
他直言：「若政治和國家治理方式不變，年輕人不僅對未來失望，甚至可能被迫考慮離開這個國家。」他說，這樣的結構性問題，促使許多年輕人選擇親自走進體制嘗試改變。
進入體制後，塔維翁最重視的是將權力下放。他指出，首都曼谷集中龐大資源，地方卻長期缺乏足夠預算與人力，以他的選區、距曼谷僅1小時車程的大城府（Ayutthaya）為例，也能明顯感受到與曼谷的落差。
因此，他上任後從公共交通著手，讓當地居民有便利的交通工具，滿足通勤與生活需求，進而帶動產業並創造就業，減少人口向大城市集中。
另一名同樣來自人民黨、今年29歲的前眾議員提薩拉則表示，自己並非從小就立志從政，過去主要在家族事業工作，僅偶爾關注政治新聞，直到前進黨（Move Forward）崛起，論述與傳統政治截然不同，她才開始對政治產生興趣。
泰國前進黨2024年因主張修改冒犯君主罪遭解散，原前進黨的國會眾議員當時加入新政黨「人民黨」。
提薩拉告訴中央社，真正踏出第一步是來自一次與父母的談話。她回憶，當時只是分享對政治的看法，沒想到父母反而鼓勵她「試試看參選眾議員」。當時她僅26歲，仍覺得自己「太年輕」，但透過政黨官網線上報名及完整地培訓，意外踏入政壇。
她坦言，家中並非完全沒有政治背景，父親曾在1990年代擔任曼谷地方議員，但自己從未想過要接棒從政，「這次機會更像是自己鼓起勇氣嘗試後，才走到這一步」。
●年齡並非最大阻礙 官僚體系與制度成挑戰
進入國會後，提薩拉直言，最困難的並非年齡，而是複雜的官僚體系與立法程序。她舉例，無論是預算動用或行政協調，政府部門都有層層規定與程序，往往耗時甚久。
不過，她也成功為國會注入年輕活力。她與中央社分享，曾與黨內議員合作公開預算，邀民眾一同檢視各項支出，找出問題、重複的計劃或疑似圖利特定廠商的內容。她強調：「透過資訊公開與公民參與，才能真正對抗根深蒂固的貪腐問題。」
談及年輕政治人物面臨的挑戰時，提薩拉坦言，年紀太輕確實會讓部分政府單位或官員「不願買單」，但她選擇以溫和溝通、提出具體資料的方式應對，「只要資料夠扎實，對方就很難反駁」。
不過，提薩拉認為年輕政治人物仍有許多優勢，像是有時間學習與成長，也有體力深入社區，更重要的是能反映世代差異。她舉例，年輕世代對公共政策的想像，往往與傳統不同，例如「自來水是否能直接飲用」、「教育是否應提供更多選修彈性」、「公共運輸是否該像日本、韓國一樣透明且準時」，都是可以討論的議題。
而對塔維翁而言，他則認為買票文化與選舉透明度不足是年輕人從政的最大障礙。
他指出，部分傳統政治操作仍根深蒂固，而監督與選務機構的公信力也備受質疑，使年輕政治人物難以進入體制核心，這也是明年再次投入選舉時，他將面對的一大挑戰。
塔維翁也認為年輕世代並非毫無優勢，「我們沒有錢買票，只能用工作換取信任」。他強調，年輕政治人物更善於運用數據與科技，透過社群媒體直接與選民溝通，提出不同於傳統政治的新選項。
如今，隨著泰國國會12日解散，兩人的議員身分暫告一段落，但也都表示將投入明年2月的國會選舉，他們共同呼籲選民支持年輕人，強調人民黨是致力於反貪腐的政黨。
提薩拉強調政府預算必須公開透明，她說：「我們會告訴大家，錢從哪裡來，而不是只喊口號。」塔維翁則強調打貪腐，並說：「如果現在不從源頭開始改變，未來的代價只會更大，最後承擔的仍然是我們的下一代。」（編輯：唐聲揚）1141219
