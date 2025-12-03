「泰國張員瑛」敬業為戲剃髮塗黑牙 男友超感動：看到她就哭了
泰國恐怖浪漫喜劇片《哈囉！萌鬼屋》收穫1.5億泰銖亮眼票房佳績後，導演孔克里特里維蒙趁勝追擊，推出了原班人馬打造的《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》，故事描述阿儂與阿喬延續了數百年的緣分，2人的相遇橫跨1768年、1868年和1942年三個時空背景，在每次輪迴中，他們注定相遇，卻也注定別離，要繼續帶給粉絲最甜蜜、爆笑的萌鬼體驗。
在目前公布的海報與劇照中，可以看見飾演女主角阿儂的梅拉達蘇斯麗（Bow）駕馭多種不同時代造型。Bow近年堪稱泰國票房女神，主演的幾部電影都有長紅佳績，出身偶像團體的她，長相甜美，還被稱作是「泰版張員瑛」，此次為詮釋阿瑜陀耶王朝覆滅時期，剽悍的邦拉坎村戰士，特地剪了當時流行的中性超短髮，並將皮膚和牙齒塗黑，力求還原史實。在後面的幾段人生中，也可以看見Bow挽起髮髻化身最可愛食屍鬼，或穿上現代西方洋裝等造型，穿越泰國歷史與南北國土，展現多種不同魅力。
Bow現實生活中的男友提拉達邁特瓦拉育（Alek）也現身《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》首映會支持，擔任台灣觀光代言人的Alek當天從台灣回到泰國後，便馬不停蹄地前去與女友會合。映後Alek表示：「看了第一集會覺得很可愛，看完第二集會很滿足。可能是因為Bow的臉吧，我和阿儂之間產生了共鳴，甚至感動得落淚了。第二集將第一集留下的線索都交代清楚了，結局真的很棒。」
飾演男主角阿喬的蘇提拉素維傑拉（Gee）則透露：「這部戲很有挑戰性，這是我首次演出古裝。我必須學習動作戲和語言，因為我不僅要會說泰語，還要學當地的方言。並且嘗試扮演一個在那個時代身手不凡的武者之一。」在前作中以傲人腹肌驚艷觀眾，這回中也大方展現好身材，讓阿儂在預告中害羞嘟嘴，場面十分逗趣。除了與阿儂刻骨銘心的愛戀外，在上集中飄出BL氛圍的喬康CP同樣沒有缺席，即使回到過去2人身邊依舊有康的存在，甚至上演了撲倒的戲碼，先前還在IG看到Gee從背後環抱著飾演康的Timethai照片，流露享受神情，可謂「基」情四射。《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》將於12月19日在台上映。
