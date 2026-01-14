泰國性騷擾入刑 男歌手留言「想共度一夜」成首案

【看見泰國 VisionThai】泰國新修訂的《刑法修正案(第30號)佛曆2568年》正式將「性騷擾」明文入刑，並首度將言語及網路留言等具性暗示的行為納入規範。新法生效不久，泰國知名男歌手Dome Pakorn Lam因在社群平台對政治人物素達拉(Sudara Jeyunanpan)的女兒Jinny發表性暗示評論，遭當事人家屬提起訴訟。這起案件被視為新法的指標性案例，凸顯泰國透過刑法正面回應性騷擾與數位性暴力問題的決心。

前進黨推動修法 首度明確定義性騷擾

這項修法由前進黨(Move Forward Party)國會議員Pukkamon Nunarnan(ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์)推動，核心亮點是首次在法律中明確引入「性騷擾」定義，使相關犯罪的認定更加全面、符合時代現實。（延伸看：泰國前進黨化身「人民黨」）

在過去的法律框架下，性犯罪案件往往需有實際身體接觸才能構成「猥褻罪」。新法突破了這項限制，明確指出：只要行為具性暗示特徵，並使他人感到困擾、羞恥、厭惡或恐懼，即可構成性騷擾。

這些行為不僅包括言語、手勢、聲音或跟蹤騷擾，也涵蓋數位行為，例如在社交媒體、即時通訊或其他線上平台留下不當性暗示訊息。這意味著泰國的法律保護範圍已延伸至虛擬世界，真正對「數位性暴力」進行全面規範。

依據新規，性騷擾者可被判處最高一年監禁或不超過20,000泰銖罰金，若為累犯，刑罰將更嚴厲。這反映出泰國法律在現實與數位空間中，皆已建立起全方位的保護框架。

泰國男歌手不當留言引爆輿論

新法施行後不久，演藝圈爭議事件讓此法再次成為焦點。泰國男歌手Dome Pakorn Lam近期在個人社交平台，對政治人物素達拉·傑育那攀的女兒Jinny發表具性騷擾意味的評論。

他在一則由商務人士Virawat Dew發布的照片下留言，表示「看到這張照片，想與她共度一夜」等字眼，立即遭網民譴責。事件曝光後，過往他在電視劇評論區發表的其他不當留言也被翻出。

男歌手留言「想共度一夜」成首案 。（來源：MGR online）

Jinny 本人也發文為自己辯護，說很難過因為她只是來幫母親，希望這件事情可以提請大家，感謝各位給他鼓勵。（來源：IG jinnieyy ）

受害人Jinny隨後親自發文表示難過，強調自己只是在為母親助選，未料遭此羞辱，並感謝社會大眾的鼓勵與支持。素達拉則在社交媒體上堅定回應，表示即使目前身體狀況不佳，也將竭力捍衛女兒的尊嚴，並正式對Dome提起訴訟。

素達拉·傑育那攀發文通過社交媒體保護女兒說雖然目前身體狀況沒那麼好，可必須保護女兒（來源：FB Sudarat）

事件也引發外界對Dome妻子處境的關注，認為此舉不僅冒犯受害者，也讓妻子連帶遭受輿論壓力。

從個案到警醒 推動尊重文化

此案讓「性騷擾」議題在泰國社會掀起廣泛討論。許多人認為，這部新法的出台與執行，正是為了讓更多受害者敢於發聲、敢於尋求法律保護。它不僅代表對加害者的懲罰，更是推動整個社會朝向相互尊重與性別平權的文化轉變。

新法能否有效遏止網路性騷擾、改變長期以來對女性不尊重的言論文化，將是泰國社會持續關注的焦點。

