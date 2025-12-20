泰國恐怖儀式剝下「師父的臉」祭拜！引爆連環命案

《人皮面具》取材自民間信仰「師父的臉」。（圖／車庫娛樂）





泰國恐怖電影票房冠軍《人皮面具》（Mulu Nakru）故事描述阿梅（烏薩瑪妮維泰雅濃 飾）是一位建築師，她與男友搬進郊區的新家時，接到了繼母過世的噩耗，繼母的女兒努恩聲稱自己的母親是被殺害的，但沒有任何確切的證據。阿梅決定把努恩帶回新家照顧，沒想到她卻開始出現被附身的跡象。阿梅頓時意識到，這間屋子可能潛藏著一些不為人知的祕密。

泰國民間信仰發達，經常成為恐怖片的題材，台灣人熟悉的「古曼童」就是其中之一。《人皮面具》取材自民間信仰「師父的臉」，這是泰國大城王朝時期就存在的儀式，主要流行於戲劇、舞蹈等行業，弟子們會將過世師父的臉皮剝下來，經過防腐加工之後做成「師父的臉」，據說祭拜「師父的臉」可以保佑演出成功，而現代泰國仍然有「師父的臉」存在！而這種用人體製成的咒物，可以想見難免會招來一些不祥之物，這也成為《人皮面具》的靈感來源！

泰國資深男星本松納普（Boonsong Nakphoo）過去多擔任演員，參與過許多知名電影，台灣觀眾最熟悉的應該就是賣座恐怖片《薩滿》裡的「巫師」角色。談到這次執導的《人皮面具》，本松納普表示：「這部片絕對很有娛樂性，裡面包含過去電影沒有的元素。」他強調，作為導演，他最大的責任就是「控制觀眾的呼吸」。《人皮面具》也確實表現傑出，泰國甫上映就勇奪當週的恐怖片票房冠軍，現在台灣觀眾也看得到了！

泰國男星阿查里亞斯里塔（Archariya Sritha）曾經在《送葬人》裡擔綱主要角色，這次他在《人皮面具》裡化身正義巫師，與《薩滿》男星亞沙卡柴松（Yasaka Chaisorn）飾演的邪惡巫師大鬥法，破解「師父的臉」所招來的神祕詛咒，上演兩大賣座恐怖片《送葬人》和《薩滿》的跨界大對決！阿查里亞斯里塔更在受訪時透露，他在《人皮面具》裡使用的咒語都是真的！他說：「我去研究了驅魔用的咒語，我用的都是真的驅魔咒語，存在於巴利語（Pali）中。」《人皮面具》2026年1月9日全台上映。



