泰國恰圖恰市集大火！28店家慘遭祝融 「火舌亂竄」驚悚畫面曝光

9日恰圖恰市集發生大火，造成28個攤位受損。圖／翻攝自Fire & Rescue Thailand臉書

泰國觀光勝地恰圖恰市集9日晚間發生火警，火勢集中在市集內的17區，一共有48個攤位受到影響，最初火勢疑似是從一家服飾店竄出。警消獲報後立刻趕往現場，最終消防人員及時灌救，30分鐘後將火勢順利撲滅，所幸火災並未造成任何人傷亡。

綜合泰國媒體報導，9日晚間22時許（當地時間），邦賜警局（Bang Sue）獲報，指出曼谷恰圖恰週末市集，1號入口、甘烹碧2路處發生火警。警消立刻趕往現場，一共出動10幾輛消防車。初步勘查顯示，火災集中在市集內第17區，這些攤位為鐵骨結構、鋅板屋頂，主要販售服飾、陶瓷製品。

廣告 廣告

報導指出，現場的火焰、濃煙皆是從一家服飾店竄出，隨後蔓延到其他攤位，火災波及3條巷道，造成28個攤位受損、共48個攤位受影響，燃燒面積為240平方公尺。消防人員緊急布水線灌救，歷經約30分鐘才將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡；從畫面可以看見，火焰在店鋪內燃燒，現場火光四射、濃煙竄出，景象十分駭人。

當地28歲的保全主管基亞提薩透露，當晚22時值勤保全聞到燒焦味前往查看，發現是一處服飾店鋪起火燃燒，第一時間用乾粉滅火器噴灑仍然無法控制，於是只能通報消防單位。

另外，基亞提薩還說，在上週六時附近的店舖發生監視器電線短路，導致起火燃燒，當時因保全發現即時撲滅，才沒有釀成大禍。警方初步研判，9日起火原因可能是電線短路，目前已經封鎖現場，請鑑識單位進一步調查，以釐清真正的起火原因。



回到原文

更多鏡報報導

花蓮32年老店走入歷史！「包心粉圓」宣布熄燈 在地人哀號：捨不得

懷疑小三劈腿！警官勒索情敵議員千萬 喊「都是開玩笑」下場慘了

北捷新店站傳有老翁持刀…警找不到人！報案女「1原因」涉誣告罪送辦

4歲女童幼兒園突中風「無法說話、站立」！醫示警：出現3症狀要小心