泰國恰圖恰市集深夜大火！48店鋪慘被波及 橘色火照亮夜空「濃煙直竄畫面曝光」

泰國恰圖恰市集深夜大火。（翻攝自@ThaiEnquirer）

泰國知名旅遊景點恰圖恰市集（Chatuchak Market）昨（9）日深夜突然發生大火，至少有48間店鋪遭到波及，現場濃煙直竄天際的驚悚畫面也曝光，至於最終起火原因仍待釐清。

綜合外媒報導，曼谷恰圖恰市集9日22時42分突然發生火災，據了解，該起大火是從市場的17號的一家商店開始，然後迅速蔓延到附近的其他商店，受影響的攤位均是單層建築。

當地消防獲報後立刻趕到現場撲滅大火防止蔓延。經初步檢查發現，這場影響了約240平方公尺的區域，48個攤商遭到波及，還好大火是在晚上發生，因此沒有人傷亡。

廣告 廣告

社群媒體X也曝光昨晚大火的畫面，只見橘色火光照亮天際，滾滾濃煙直竄，經初步調查，火災是因為電路短路，不過詳細火原因仍待釐清，損失總額也待評估中。

更多鏡週刊報導

證實明天與輝達簽約 李四川曝未來動向：簽完約會說明我的決定

沒有要選議員、立委！ 郁方怒喊「下架兒福」：還有多少不知道的虐死案件被蓋牌呢

好尷尬！高金素梅被搜索 李鴻源被問「是否有關心」尬回：不清楚……..我們很久沒聯絡了