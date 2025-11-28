泰國愛樂樂團新總監聖克萊爾首秀 2026樂季與鋼琴家黃慈共演開季鉅獻

【看見泰國 VisionThai】泰國愛樂樂團（Thailand Philharmonic Orchestra，簡稱TPO）將在新任音樂總監卡爾・聖克萊爾(Carl St.Clair)的帶領下展開全新樂季，並於12月6日下午3點，在瑪希敦大學Salaya校區(Mahidol University Salaya Campus)的瑪希敦王子音樂廳(Prince Mahidol Hall)舉辦開季音樂會《璀璨序章》(A Brilliant Beginning)。這場備受期待的演出象徵樂團邁入藝術發展新階段，也邀請享譽國際的鋼琴家克萊兒・黃慈(Claire Huangci)同台獻藝，帶領觀眾踏上一段兼具嶄新氣象與音樂深度的旅程。

節目與演出陣容亮點

本次音樂會的曲目編排兼具意象與音樂性。演出將以泰國作曲家納隆・普朗查倫(Narong Prangcharoen)的當代作品《永恆光輝》(Eternal Radiance)揭開序幕，以音樂喚起希望、光明與新的開始，呼應樂季主題。隨後，由黃慈擔任獨奏，演出普羅科菲耶夫(Prokofiev)《第三號鋼琴協奏曲》(Piano Concerto No. 3)，在高超技巧、抒情旋律與活潑節奏之間展現她細膩而富張力的音樂語言。音樂會最後將以貝多芬(Beethoven)《第七號交響曲》(Symphony No. 7)作結，這部名作以強烈節奏感、充沛能量與深刻情感著稱，常被視為最具歡慶氛圍的交響曲之一，為整場演出畫下有力句點。

享譽國際的指揮家卡爾・聖克萊爾擁有數十年樂團領導經驗，其中最受矚目的是他在太平洋交響樂團(Pacific Symphony)長達35年的總監任期。其間，他帶領樂團完成卡內基音樂廳(Carnegie Hall)售罄首演、九城歐洲巡演，以及樂團史上首次中國巡演，奠定其在國際樂壇的地位。他亦曾擔任德國伍珀塔爾交響樂團(Sinfonieorchester Wuppertal)終身榮譽客席指揮，以及哥斯大黎加國家交響樂團(National Symphony Orchestra of Costa Rica)榮譽指揮，並經常與北美多個重要樂團合作，為TPO帶來豐富的國際視野與藝術資源。

泰國愛樂樂團將在新任音樂總監卡爾・聖克萊爾的帶領下展開全新樂季（來源：官方）

與聖克萊爾同台的美籍鋼琴家克萊兒・黃慈，以光彩奪目的技巧與廣泛曲目著稱，演奏範疇從巴赫(Bach)、史卡拉第(Scarlatti)，到德、俄浪漫派作品，以及伯恩斯坦(Bernstein)、艾米・比奇(Amy Beach)、巴伯(Barber)等美國作曲家的音樂。她曾受邀於卡內基音樂廳、巴黎愛樂廳(Paris Philharmonie)、漢堡易北愛樂廳(Hamburg Elbphilharmonie)、柏林愛樂廳(Berlin Philharmonie)等世界級場館登台演出，也是琉森音樂節(Lucerne Festival)與萊茵高音樂節(Rheingau Musik Festival)的常客。黃慈畢業於費城柯蒂斯音樂學院(Curtis Institute of Music)與德國漢諾威音樂戲劇媒體學院，並在慕尼黑ARD、蕭邦(Chopin)及蓋扎・安達(Geza Anda)等國際大賽中屢獲佳績，實力深獲國際樂壇肯定。

美籍鋼琴家克萊兒・黃慈（來源：官方）

在卡爾・聖克萊爾的首度領軍與克萊兒・黃慈的精湛獨奏加持下，泰國愛樂樂團TPO以《璀璨序章》揭開2025/26樂季，不僅展現樂團於新音樂總監帶領下的未來方向，也為古典樂迷提供一次近距離感受國際級演出水準的難得機會。

購票與交通資訊

購票資訊方面，本場《璀璨序章》(A Brilliant Beginning) 音樂會可透過官網預訂，票價案座位區分為Premium 1,400泰銖、Deluxe 900泰銖與Standard 700泰銖。欲自行開車前往的樂迷，可由Borommaratchachonnani Road進入校區，場館備有停車空間；搭乘大眾交通工具則可先搭BTS至Bang Wa站，轉乘瑪希敦大學提供的Salaya Link接駁巴士或計程車前往。

