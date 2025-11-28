泰國愛樂2026：當貝多芬遇上柴可夫斯基
【看見泰國 VisionThai】泰國愛樂樂團(Thailand Philharmonic Orchestra，TPO)將在新任音樂總監卡爾・聖克萊爾(Carl St.Clair)的帶領下，於12月14日下午3點，在瑪希敦大學Salaya校區(Mahidol University Salaya Campus)的瑪希敦王子音樂廳(Prince Mahidol Hall)帶來音樂會《Tchaikovsky’s Pathétique》，以貝多芬與柴可夫斯基兩部重量級作品，為2025/26樂季帶來一場兼具炫技與情感深度的音樂午後。
節目編排：貝多芬協奏曲遇上柴可夫斯基〈悲愴〉
本場音樂會上半場將由美籍小提琴家奧布莉・奧利弗森(Aubree Oliverson)擔綱獨奏，演出貝多芬《D大調小提琴協奏曲》(Violin Concerto in D major)。這首協奏曲以宏偉架構與流暢抒情線條著稱，是小提琴協奏曲曲目中最受推崇的經典之一，結合了沉穩氣度與細膩歌唱性，對獨奏者的音色控制與樂句塑造都是極大考驗。
下半場則由卡爾・聖克萊爾率領TPO演出柴可夫斯基(Pyotr Ilyich Tchaikovsky)《第六號交響曲〈悲愴〉》(Symphony No. 6 “Pathétique”)。作品結構從壓抑的暗潮與激昂爆發一路推進至近乎告別式的終樂章，被視為作曲家情感世界的縮影，帶領聽眾穿梭於激情、掙扎與哀傷之間，是浪漫派交響曲中最具震撼力與感染力的名作之一。
指揮卡爾・聖克萊爾：為TPO帶來國際視野
卡爾・聖克萊爾是當代備受推崇的指揮家之一，擁有數十年豐富的國際樂團領導經驗。他長期擔任太平洋交響樂團(Pacific Symphony)音樂總監，期間完成在卡內基音樂廳(Carnegie Hall)的售罄首演、橫跨九個城市的歐洲巡演，以及樂團首次中國巡演，奠定其在國際樂壇的地位。
此外，他亦曾出任德國伍珀塔爾交響樂團(Sinfonieorchester Wuppertal)終身榮譽客席指揮，以及哥斯大黎加國家交響樂團(National Symphony Orchestra of Costa Rica)榮譽指揮，並與多個北美重要樂團合作。接掌TPO音樂總監職務後，他除規畫更具深度與廣度的曲目編排，也透過大師班與工作坊投入年輕樂手培訓，為樂團注入新的藝術方向與能量。
小提琴家奧布莉・奧利弗森：抒情音色與教育熱忱兼具
小提琴家奧布莉・奧利弗森(Aubree Oliverson)以抒情、鮮明且具感染力的演奏風格受到矚目，被樂評形容為兼具細膩歌唱性與舞台魅力的獨奏家。她曾與皇家利物浦愛樂(Royal Liverpool Philharmonic)、猶他交響樂團(Utah Symphony)、太平洋交響樂團(Pacific Symphony)、哥倫布交響樂團(Columbus Symphony)等樂團合作演出，無論是經典協奏曲或較少演出的曲目，都能展現精準掌握與個人風格。
奧利弗森同時積極投入音樂教育與推廣，曾走訪美國逾百所學校與全球各地舉辦大師班，分享音樂學習經驗與現場演奏魅力。她長期關注年輕族群的音樂啟蒙，希望讓古典音樂成為更多學生生活的一部分，也讓舞台與教學現場形成相互呼應的雙重角色。
購票與交通資訊
本場《Tchaikovsky’s Pathétique》音樂會票券可透過官方售票系統線上購買（點此），票價分為Premium 1,400泰銖、Deluxe 900泰銖與Standard 700泰銖。瑪希敦王子音樂廳可經由Borommaratchachonnani Road抵達，館內提供停車空間；大眾交通方面，樂迷可搭乘BTS至Bang Wa站，再轉乘瑪希敦大學提供的Salaya Link接駁巴士或計程車前往。
對喜愛浪漫派交響與小提琴協奏曲的古典樂迷而言，這場由TPO、卡爾・聖克萊爾與奧布莉・奧利弗森共同打造的音樂會，預料將是本樂季不容錯過的重要場次。
