泰國憲政保衛戰：240萬選民烈日搶先投票 力拚公投翻轉軍方憲法

2月8日泰國大選至關重要，選民將投票決定是否以一部新憲法，取代現在的憲法。(圖片來源/pixabay)

泰國即將迎接2月8日國會大選，於周日（2月1日）提前投票，超過200萬選民頂著大太陽，踴躍投票。根據選舉委員會統計，已有241萬人登記參加提前投票，全國提前投票過程順利。

《路透》與《曼谷郵報》報導，2月8日泰國大選至關重要，選民將投票決定是否以一部新憲法，取代2017年的現行憲章，而這次公投是親軍方的保皇派勢力與民眾民主政治運動之間長達數十年鬥爭的結果。

泰國國會大選的提前投票於周日當地時間上午8點開始。泰國共有200多萬符合資格的選民，即那些無法在2月8日正式投票日投票的選民可以參加提前投票。

選民提前投票踴躍

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，選舉委員會（選委會）表示，已有241萬人登記參加提前投票，投票於當天下午5點結束。

泰國共有5292萬符合資格的登記選民。選委會主席薩旺·汶米表示，當局在曼谷及其他縣市設立424個投票站，供選區外選民投票；同時在選區內設立421個投票站，供提前投票的選民投票。此外，在18個府還設22個投票站，專門為老年選民和殘疾人士服務。

其中，首都曼谷的提前投票登記人數最多，達844,672人。在2月8日的選舉中，來自57個政黨的候選人將角逐眾議院的500個席次，其中，眾議院區域候選人席次為400席，政黨名單的席次為100席。

首都曼谷部分地區，包括邦卡皮和乍都乍市場周日出現交通擁擠和空間不足的情況。在北部清邁府，選民登記人數超過5萬人，但在警方的支持下，官員成功控制局面。

8日大選投票結果將決定新憲法是否誕生，專家預期，這一過程可能在首次公投後至少持續兩年。

如果多數人投「是」，國會開始起草新的國家憲法

支持變革的人士認為，現行的軍方支持的憲法鞏固未經選舉產生的權力，削弱民主制衡和公民自由。

什麼是全民公投？公投選票上會問：「您是否同意制定一部新憲法？」 並提供「是」、「否」或「無意見」三個選項。

如果多數人投下「是」，國會將獲得民意授權，開始起草新的國家憲法。如果多數人投下「否」，那麼現行憲法將保持不變。該憲法於2017年生效，由軍方在2014年政變後任命的委員會起草。

先前，泰國曾在2007年和2016年舉行的兩次全民公投，但是這些公投和可能舉行的公投不同，因為那兩場公投是為了批准在軍事政變後起草的憲法草案。

為什麼這次公投如此重要？

為什麼這次公投如此重要？自1932年結束君主專制以來，泰國已頒布過20部憲法，其中大部分憲法修改源自於軍事政變，過去94年中，有13次政變成功。

批評人士指出，2017年憲法將權力集中在不民主的民代機構參議院，削弱民眾統治，限制了權力下放和有效的權力製衡。

問題的核心在於參議院，即上議院。參議院的200名議員透過複雜的間接選舉程序產生，公眾參與度極低，使得強大的政治團體能夠左右其組成。

參議院在立法過程發揮監督作用，並掌握關鍵權力，例如任命憲法法院法官和其他對政治具有巨大影響力的非民選機構的法官，包括解散政黨和禁止民選領導人參與政治活動。

