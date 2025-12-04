泰國戀綜性別不設限超級睛 男女、男男、女女都有火花

《LOVE (X)》的男生都是肌肉男，互動有許多火花。（We TV提供）

果然是BL及泰百的輸出國！泰國最新戀愛綜藝節目《LOVE (X)》已正式開播，由於泰國同婚已合法化，節目更打破傳統異性戀或同性戀的戀綜界線，主打「無性向限制」的多元戀愛形式。節目名稱中的「X」象徵著未知、相遇與無限可能。

節目邀請了 12 位高顏值單身男女來賓，包括肌肉型男及外表出色的女生，共同在渡假聖地泰國蘇美島。他們需透過遊戲競技爭取約會機會及生活物資，並在真實的情感互動與挑戰中，最終決定是否延續節目結束後的戀愛關係。在釋出的片段中，女生選擇女生，男生挑逗男生，為節目帶來不少話題。

《LOVE (X)》的戀綜地在海島，參加者除了長得好，身材也好。（We TV提供）

節目有愛情專家觀察團擔任主持群，他們以開放態度引導節目，包括泰國知名演員與藝人Cris Horwang、Rusameekae、Janeyeh Methika（葉芷妤），以及歌手 Timethai 等。其中葉芷妤的泰百劇正紅，也將在下月與自己CP Kao來台開見面會。

