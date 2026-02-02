泰國房地產投資顧問推薦，曼谷買房好夥伴

【商家指南推廣專題】

當海外置產成為不少人分散風險、佈局資產的選項時，資訊不對等與後續管理的不確定性，便成為投資人最在意的關鍵。泰國房地產投資顧問推薦品牌泰讚國際地產，憑藉深厚的泰國市場實務經驗，提供曼谷買房的豐富房源及一站式服務，協助客戶將房產投資轉化為長期穩定運作的資產規劃。

成立於2015年的泰讚國際地產，在總經理陳偉弘先生的專業領導之下，長期深耕泰國不動產市場，他對曼谷各區發展脈絡與投資趨勢具備深刻洞察，能協助客戶在眾多建案中，篩選出富長期價值與出租潛力的標的，使品牌成功於台北與曼谷兩地設立服務據點，成為華人投資泰國市場的重要橋梁。

泰讚國際地產提供豐富的曼谷買房房源、一站式過戶協助、物業裝潢管理服務、物業代租服務與物業代管服務等，範圍包括曼谷、芭堤雅、普吉島。此外，品牌不向買方收取仲介服務費，幫助客戶降低初期投資成本，因此獲得泰國房地產投資顧問推薦好評。

品牌以出租與管理整合能力聞名，團隊與超過五十位泰國仲介建立合作關係，相較一般市場，出租速度更為迅速，且裝修最快只需兩個星期即可完工，讓投資者能快速獲取收益；代租代管服務則協助處理日常修繕、設備維護等問題，即使海外投資人不在當地，也能清楚掌握資產狀態與收益情形。目前，泰讚國際地產已代租代管近500間的泰國房地產，證明其在泰國房地產投資顧問推薦名單中的實力。

若您計劃在曼谷買房，並想以租金收益作為投資目標，那麼泰國房地產投資顧問推薦品牌泰讚國際地產就是您的好選擇，他們深諳曼谷房產市場的趨勢、區域特性與價格，也透過與當地仲介合作，帶給投資者專業的代租代管服務，現在就點選以下連結，了解更多泰國房地產投資顧問推薦資訊。

更多泰國房地產投資顧問推薦品牌資訊請洽以下連結：

店家品牌名：泰讚國際地產

聯絡電話：02-2767-9966

地址：台北市信義區基隆路一段155號14樓之4

官網：https://rink.cc/zu2gj

FB：https://rink.cc/8e06x

LINE：https://rink.cc/8s6ig

YouTube：https://rink.cc/o8rj4

曼谷看房請聯繫Line：https://line.me/ti/p/zzN6S0Em9k

104桃經字000325號

經紀人：周世宸 投資國外不動產，具有風險性，請投資人詳閱行銷文件並審慎考量後再行交易

以上資訊由泰讚國際地產提供