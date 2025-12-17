泰國打擊網路詐騙國際會議 58國代表齊聚柬埔寨缺席

（中央社記者李宗憲曼谷17日專電）泰國與聯合國毒品和犯罪問題辦公室合作，今天在曼谷舉行打擊網路詐騙的國際會議，邀請來自58個國家和國際組織共338人參與，包括緬甸、中國和盧安達等國都派官員出席，而與泰國發生邊境衝突的柬埔寨，則未派代表參加。

泰國與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）今天舉行「全球打擊網路犯罪夥伴關係」國際會議（IC-GPOS），擔任會議主席的泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）在開幕時表示，網路詐騙已成為全球問題，不再侷限於某個國家或地區，他坦言，其所在區域是此類網路犯罪的中心。

希哈薩補充，泰國已協助1萬多名來自逾40個國家的受害者，從詐騙中心離開並返國，這種情況清楚表明，任何國家都無法獨自解決這個問題。

希哈薩說：「我們需更緊密合作，採取更迅速的行動協助和保護受害者，明確區分受害者和犯罪分子，調查並起訴犯罪網絡，以防止受害者落入陷阱。」

這場國際會議共有338人參與，他們分別來自58個國家、5個國際組織、歐盟及民間和學術組織。

中國公安部副部長劉忠義、盧安達內政部長比魯塔（Vincent Biruta）、緬甸內政部副部長昂覺覺（Aung Kyaw Kyaw）和印尼外交部副部長阿曼納塔（Arrmanatha Christiawan Nasir）等國家官員出席。

與泰國在邊境爆發衝突的柬埔寨，並未派任何代表參加，引發關注。對此，希哈薩表示，「每個國家都必須認識到網路詐騙的重要性，並應傾聽本次會議發出的聲音，因為現在是我們採取實際行動的時候了」。

希哈薩說，就這次會議而言，柬埔寨應參與合作，因為這是一個必須互相協助的議題，他希望，會議達成的共識與討論內容，能在包括柬埔寨在內的所有國家落實。

泰國數位經濟和社會部長柴查諾克（Chaichanok Chidchob）強調，會議並非專門針對柬埔寨，並指出今天的會議聚集世界各國代表，他將會分享泰國目前打擊網路詐騙的情況。

他透露，泰國最近發現有犯罪組織透過加密貨幣、區塊鏈技術和線上賭博進行詐騙，其中還包括例如虹膜掃描等新興技術。

當被中央社記者問及為何台灣未受邀參加這場會議時，柴查諾克表示，邀請哪些國家出席是外交部的權責，他不清楚為何台灣未受邀，但就他個人而言，「願意與任何真心致力於在全球範圍內解決詐騙問題的人合作」。

他說：「就我個人而言，我認為這是全球性問題，需要所有人共同努力（解決）。」（編輯：張芷瑄）1141217