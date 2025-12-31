泰國拍到了！神祕扁頭貓消失30年再現蹤 母帶子畫面曝光全球極度瀕危

編譯莊佳芳／綜合報導

外媒報導，研究人員在泰國拍攝到一隻雌性扁頭貓帶著幼貓的珍貴畫面，這是該物種自1995年以來，時隔30年再度被紀錄，引發保育界高度關注。扁頭貓數量稀少，被視為最瀕危的野生貓科動物之一，甚至一度被認為可能已滅絕。國際自然保育聯盟估計，目前全球僅存約2500隻成年扁頭貓，主要分布於東南亞泥炭沼澤與淡水紅樹林地帶。學者表示，此次發現為保育工作帶來希望，但真正的挑戰在於如何確保扁頭貓能持續在野外生存。

廣告 廣告

時隔30年再次現蹤

美媒CBS NEWS報導，從一段公開的影片中可以看到，一隻雌性扁頭貓帶著一隻幼貓，對於一次只生一胎的扁頭貓來說，這是一個令研究人員歡欣鼓舞的畫面。扁頭貓上一次被目擊是在泰國於1995年被紀錄到，至今已經過去30年，許多人都以為牠們已經滅絕。

科學網站IFLScience報導，研究人員汲取過去研究漁貓（Fishing cat）的經驗，改變放置攝影機的位置，世界貓科保育研究單位Panthera基金會保育經理帕塔納朗桑（ Rattapan Pattanarangsan）表示，能成功拍到扁頭貓的蹤跡，都要歸功於相機擺設的位子。

扁頭貓身形嬌小，有著標誌性的圓眼與窄眼距。（圖／翻攝自Panthera官網）

最瀕危的貓科動物之一

扁頭貓體型與一般家貓相似，有著獨特的圓形眼，且眼距近，是目前世界上最瀕危的野生貓科動物之一，僅分布在東南亞的泰國、馬來西亞、印尼蘇門答臘島以及婆羅洲，國際自然保育聯盟（IUCN） 估計，目前野外僅存2500隻成年扁頭貓。

造成數量稀少的原因是棲地被嚴重破壞，扁頭貓以魚、青蛙、蝦子為主食，生活在泥炭沼澤與淡水紅樹林中，而這些環境都因土地用途變更及農業擴張被破壞殆盡。

行蹤神祕難紀錄

Panthera從2024年就開始與泰國國家公園、野生動植物保護部合作，在詩琳通公主野生動物保護區使用陷阱相機進行生態調查，據報導，在調查期間一共發現了29隻扁頭貓，但因其夜行特性及隱密的行蹤，加上缺乏獨特斑紋，讓研究人員難以追蹤及確定代表個體數。

扁頭貓晝伏夜出，行蹤神祕，研究人員透過調整相機拍攝位置才拍到其蹤跡。（圖／翻攝自Panthera官網）

長期保育是關鍵

泰國農業大學的獸醫兼研究員、野生貓科動物專家卡塞特（Kaset Sutasha）表示，這次的發現確實令人興奮，但這只是保育工作的起點，接下來更重要的是如何讓扁頭貓跟人類持續地共存，不受生存威脅。

泰國自然資源與環境部選擇在國家野生動物日這天，發布這項具里程碑意義的發現。科學網站IFLScience報導，部長喬姆克林（Suchart Chomklin）向他們表示，經過多年的保護及各界共同努力，扁頭貓終於重回大眾視野，此一發現也是該部致力於環境保護的有力體現。

更多三立新聞網報導

用AI模仿意見領袖「口音與態度」 日媒揭中共傾國家之力滲透台灣大選

不只看煙火！南非跨年往窗外丟電器？這幾個國家的跨年習俗超有趣

一文看懂／緬甸軍政府政變後5年來首次「民主選舉」 為何只有中國力挺

日本各地今年熊害頻傳 唯獨「這裡」考古也未曾發現熊活動蹤跡

