泰國拚觀光與會展復甦 2026年押注中國旅客翻倍​

【看見泰國 VisionThai】泰國旅行社協會(Association of Thai Travel Agents，ATTA)表示，在泰銖走強壓力仍持續之際，預估2026年泰國有機會迎接約3,900萬名國際旅客，其中中國旅客可達約900萬人次，並將透過旅遊展會與大型國際會議帶動觀光與會展(MICE)需求，同時呼籲政府關注匯率對旅遊競爭力的影響。​（延伸看：泰國盯上線上黃金交易 三管齊下壓抑強勢泰銖）

強勢泰銖與觀光競爭力

ATTA榮譽秘書長阿迪(Adith Chairattananon)表示，偏強的泰銖正削弱泰國在亞洲旅遊與出口市場的價格優勢，使泰國在與其他目的地競爭時處於不利位置。 他指出，匯率走強等同於旅客實際消費成本增加，泰國在與日本、越南等目的地比較時，更容易被認為「變貴」，不利價格敏感度較高市場的出遊意願。​

2026年目標中國市場翻倍

在匯率壓力下，ATTA對2026年入境市場仍持相對樂觀態度。協會預估，2026年泰國有機會迎接約3,900萬名國際旅客，高於2025年預估的約3,200萬至3,300萬人次，其中中國旅客人數可望接近900萬，約為2025年約450萬人的兩倍。 ATTA理事長譚納坡(Thanapol Cheewarattanaporn)表示，只要產業各方積極合作與行銷，這一目標「並不算遙遠」。​

國際會議帶動MICE需求

為加速釋放旅遊與會展需求，ATTA將於2026年1月23日舉辦Thailand Tourism and Mice Next 2026展會，預計吸引約1,200至1,500名國內外與會者，並帶來至少30億泰銖商機，預計有約300名海外買家參與，其中約100名來自中國，並將安排實地踩線行程。​

ATTA同時看好2026年一系列大型國際會議與展覽對MICE市場的帶動效應，預估可推升商務與會展旅客人次約20％。​

在促銷工具方面，塔那波認為，泰國需重新設計對旅客的優惠方案，以在匯率偏強情況下維持吸引力。 建議方向包括：在特定期間減免或取消部分自然公園與大王宮景點門票，降低旅客在熱門景點的支出；針對4至5晚的旅遊套裝，補貼其中1晚住宿費用，鼓勵旅客延長停留；並結合更具競爭力的折扣與聯票，讓旅客實際感受到「在泰國旅遊仍然划算」。​

ATTA並期望新政府成形後，能與民間業者建立更緊密的合作機制，針對中國及其他主要客源市場推出更具策略性的聯合推廣。​

核稿：陳韋如

封面僅為示意圖

