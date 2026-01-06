泰國指控柬埔寨違反停火 砲轟邊界1士兵受傷

泰國軍方表示，柬埔寨部隊今天(6日)違反了已持續10天的停火協議，以迫擊砲轟炸邊界省份，導致一名士兵受傷。泰國軍方今天上午在聲明中表示：「柬埔寨違反了停火協議」，指控柬埔寨軍方朝泰國烏汶府(Ubon Ratchathani)發射了迫擊砲。聲明指出，一名士兵被彈片炸傷，被撤離接受治療。

這兩個東南亞國家長達數十年的爭端，在去年多次爆發衝突。雙方在去年12月的戰事導致數十人身亡，雙方約100萬人流離失所。兩國在12月27日達成停火協議，結束了為期3週的衝突。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達(Maly Socheata)今天拒絕對被指控的攻擊發表評論。

泰柬衝突源自雙方對長達800公里的殖民時期邊界劃分、以及分布在邊界上的多處古寺遺址所產生的領土爭議。

根據12月的停火協議，柬埔寨和泰國承諾停火、凍結軍事行動，並合作清除邊界地區的地雷。泰國已同意釋放自去年7月的邊界衝突以來扣押的18名柬埔寨士兵。7月的衝突也導致數十人喪命。

泰國在12月31日釋放柬埔寨士兵，泰國外交部表示，此舉是「展示善意與建立信任」。柬埔寨上週表示，仍然「希望」士兵的獲釋將為「建立互信做出重大貢獻」。

在12月達成的停火滿一週後，柬埔寨3日呼籲泰國從幾個邊界地區撤軍，金邊宣稱擁有這些地區的主權。

泰國軍方否認動用武力佔領柬埔寨的領土，堅持其部隊駐紮的地區一直屬於泰國。

儘管雙方上個月同意停火，但雙方仍需要解決爭議性邊界的劃分問題。

柬埔寨國防部今天上午表示發表聲明指出，金邊提議這個月在柬埔寨的暹粒省(Siem Reap)，與泰國對口單位舉行雙邊邊境委員會會議。

曼谷先前表示，討論邊界測量與劃分的會議，可能要由下一屆泰國政府舉行。泰國將在2月8日舉行大選。