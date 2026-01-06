泰國收緊大麻政策！2025年逾七千家店歇業 未來僅限醫療用途

泰國公共衛生部公告指出，大麻產業將回歸醫療導向，商業用途大幅受限。（示意圖／達志／美聯社，下同）

泰國公共衛生部於1月5日證實，隨著內閣通過新版大麻管理法規，2025年已有超過7000家大麻商店因無法符合新制而選擇停業。新法要求，未來大麻僅能在醫療用途下，由醫師開立處方後合法取得，顯示泰國對大麻產業的管理方向轉趨嚴格。

泰國街頭原本林立的大麻商店，隨新法上路已有大批業者關閉歇業。

根據《The Thaiger》報導，公共衛生部長帕塔納．蓬帕（Pattana Promphat）指出，新頒布的部長級法規草案已獲內閣核准，將全面取代自2016年施行、已不符現況的舊有規定。新法涵蓋大麻作為「受管制草藥」的研究、出口、販售與加工流程，並強調需以「保護消費者安全、減少對社區影響」為主要目標。

泰國政府自2025年起實施嚴格管制政策，未來僅醫師開立處方方可合法取得大麻。

帕塔納表示，舊制度未能有效反映目前市場實際狀況，尤其對於商業用途的大麻缺乏足夠監管力道。新規上路後，僅有醫療機構、藥局、草藥專賣店與傳統療法場所等指定單位，才能販售大麻，且須有醫師開立處方，再由合格專業人員配藥。政府強調，目前泰國醫療人力資源充足，足以支撐此一制度的運作。

根據新規範，現有持有效執照的業者可營業至證照到期，但新申請與續照案件皆需依新制度辦理。對於市場大量業者退場的現象，官方坦言，營運模式確實需做出調整，但強調患者的醫療用藥權益不會受到影響。

截至2025年12月28日，泰國全國共有1萬8433家大麻商店，其中8636家在當年執照到期，但僅1339家提出續照申請，約占15.5%。最終有多達7297家業者選擇退出市場，顯示業界對新制度的適應不易。現仍營運中的商店數為1萬1136家。

衛生部進一步指出，2026年預計將有4587家店家執照到期，2027年則有5210家。未來是否會有更多店家退出市場，仍視續照意願與調整能力而定。

