泰國政壇大地震！國王批准解散國會 總理阿努廷：我想把權力還給我的同胞

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

泰國政壇發生大地震，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨（11）日深夜向泰王提出解散國會眾議院獲同意，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）已簽署諭令批准解散國會，目前內閣將轉為看守內閣。根據泰國憲法，國會眾議院解散後須在45至60天內進行改選，該選舉有望讓當前少數黨執政的泰國政情轉向穩定。

泰國總理阿努廷（右）提案解散國會獲泰王批准，可能在明年２月改選。圖為阿努廷與美國總統川普會面。（圖／阿努廷臉書）

阿努廷昨日晚間向泰王請求解散眾議院，並獲得瓦吉拉隆功國王簽署諭令批准。對此，阿努廷在臉書短短發文稱：「我想把權力還給我的同胞」。阿努廷在9月就任總理時，便承諾會在明年1月底前解散國會，並於3月或4月初進行國會改選，如今兌現承諾。前天阿努廷也對外強調，指出解散國會並不會影響當前泰軍在泰柬邊境執行的軍事行動。

廣告 廣告

根據泰國《民族報》（The Nation）報導，阿努廷今透過泰國王室發布公告，稱當前政府由多個黨派組成的執政聯盟控制，然而該聯盟在國會中為少數派，在面臨巨大政治壓力時難以保證穩定，因此需要更穩定的政府來進行有效治理與應對緊急危機，解散與改選國會將是最是當的解決方式，能讓權力迅速歸還人民。

由於泰國憲法規定，國會眾議院解散後，必須在45至60天內舉行大選，新當選的選舉委員會主席表示，選舉委員會已做好大選準備，可能在明年2月8日舉行選舉。



更多FTNN新聞網報導

怕泰籍妻子外遇！韓男趁熟睡潑滾燙熱水毀容：想把她的臉弄醜

泰柬邊境戰火重燃！和平協議簽署不到2月成廢紙 雙方互控對方先開火

囚房變春色場所？女模「鑽監獄密室陪睡」獄警收賄玩很大 保險套成破案關鍵

