泰國政壇最骯髒BL劇！醫生成政治玩物驚見「致命背叛」 男主學霸藥師出演醫師

泰國BL影集《政治遊戲》描述Nong 醫生 (左) 在妹妹遭遇一場「意想不到的事件」後，被迫改變初衷並提交參選申請，選擇加入了 Vee (右) 所屬的政黨 。 GagaOOLala 提供

泰國BL影集《政治遊戲》首播後憑藉其對「誠實且現實」政治的描寫獲譽為「完美劇情」，成功將高風險的政治權謀與成熟高張力的浪漫愛情融合。這部作品回應了泰國《婚姻平等法案》通過後青年社群對「酷兒行動主義」的需求，劇中也無畏揭露泰國政壇賄選、人身攻擊等「骯髒政治」手段，將BL題材提升至具備主流聲望的劇情片地位，被國際影評盛讚為突破類型天花板的傑作。

誘拐正直醫生成政治玩物！ Vee暗黑計謀引爆致命背叛

故事核心圍繞在正直的基層醫師Nong（Boy Pakorn飾）與野心勃勃的政二代Vee（Ben Bunyapol飾）之間。Nong醫師原本堅守村莊診所，卻因妹妹遭遇「意想不到的事件」被迫參與選舉並加入Vee所屬的政黨。

廣告 廣告

然而最令觀眾震撼的懸念在於Nong醫師渾然不知，這場改變他餘生的悲劇竟然就是Vee在幕後一手策劃。這種建立在「策略性脅迫」與「道德灰色地帶」上的愛情，充滿了背叛與權力鬥爭的內在衝突，將浪漫故事徹底淹沒在骯髒的政治陰謀之中。

Vee 是主要政黨領導人的幼子，虛榮、留學歸來，急切地想向父親證明自己的能力。 GagaOOLala提供

頂級男星與新秀碰撞！ Boy Pakorn「藥師身分」完美詮釋醫師角色

飾演Nong醫師的Boy Pakorn是泰國頂級主流演員，本身背景極為驚人，畢業於泰國頂尖學府朱拉隆功大學藥學系，出道前曾是一名持照藥師，這項經歷讓他詮釋起劇中成熟且充滿道德掙扎的醫師角色更具說服力。

與他對戲的則是因《逐步愛上你》爆紅的23歲新星Ben Bunyapol，他一改過往形象，成功挑戰虛榮、野心勃勃且智商高超的政治操盤手Vee，兩位演員自然流露的化學反應，為這部「慢熱型」政治劇提供了極高的演技保證。

Boy Pakorn (本名：Pakorn Chatborirak) 飾演 40 歲的 Nong 醫生。 GagaOOLala 提供

揭密政壇無血戰爭！ 成熟內容滿足粉絲視覺與智商雙重享受

《政治遊戲》被評論界引用為「政治是沒有流血的戰爭」，劇中不僅有兩大男主角的愛恨情仇，更有冷酷政客與前男友間的陰謀交織，層次分明。製作團隊將腐敗、操縱與愛情並置，精確捕捉了泰國政治現狀的殘酷美學。對於厭倦傳統甜寵套路的觀眾來說，這部劇集提供了「成熟」內容與對社會現實的誠實刻畫，目前已上架同志影音平台GagaOOLala。



回到原文

更多鏡報報導

范冰冰奪影后竟被當成「白冰冰」！ 不僅展毀容演技還能被指定「濃稠鼻涕」

袁詠儀砸7千萬買愛馬仕竟收手！嚇壞張智霖「求妳買兩個吧」 網笑：求生慾超高

失聯20年網上尋父！親爸竟是香港資深演員 認了29歲兒談「刷臉尋親」真相