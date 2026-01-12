泰國教師節送蘭花？5件事認識70年傳統文化

【看見泰國 VisionThai】泰國教師節(วันครู;Wan Kru)將在1月16日登場，今年邁入第70屆，主題為「พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน」（聖母慈愛，大地之師），向王太后陛下致敬。泰國教師節承襲70年的傳統文化這5件事一起來認識一下！

泰國教師節怎麼慶祝？

根據官方規劃，1月11日至17日為教師節活動週。整整一週的時間，各地學校將舉辦教師家訪、校訓宣示、社區宣誓儀式等相關活動。

1月16日教師節當天，曼谷則會舉行中央慶典。從早上的布施僧侶儀式，到下午的緬懷已故教師、現任教師宣誓、頒獎典禮，以及教育政策論壇，行程滿檔。想向老師致意的民眾，也可以透過官方線上平台發送電子賀卡。

布施僧侶儀式Permpoon Chidchob進行布施僧侶儀式（來源:OTEP）

泰國前總理帕拉育·詹歐查 進行拜師儀式（來源：OPS）

教師節當天做什麼？儀式超講究

泰國教師節的儀式相當講究。清晨時分，各校師生會一起布施僧侶，這是泰國佛教傳統，象徵新的一天從祈福開始。

下午的宣誓儀式是重點。所有在職教師會一起朗讀誓詞：「我願恪盡職守，無愧於『教師』之名。我願全心育人，培養學生成為國家棟樑。我願維護師譽，以此造福社會。」據了解，這個公開宣誓傳統行之有年，被視為教師每年一次的「精神充電」。

教師節「宣誓儀式」也是重點之一（來源：OPS）

泰國教師節由來？從70年前說起

泰國教師節的由來要回溯到20世紀中葉。當時泰國教師們透過媒體發聲，希望能有個專屬節日，讓他們有時間休息和參加宗教活動。

政府在1956年回應這個訴求，正式將1月16日定為教師節。這天是為了紀念1945年《教師法》頒布，那部法律確立了泰國現代教師制度。到今天，1月16日已經成為全國性的尊師日，今年剛好滿70週年。

泰國教師節送蘭花？竟有這含義

走進泰國學校，教師節這天到處都看得到蘭花。為什麼選「蘭花」當代表花？

原因是蘭花從種植到開花需要很長時間，但一旦開花就特別美麗，就像教育工作需要長期投入才能看到成果。

泰國教育家嬪·瑪拉坤(หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล;Pin Malakul)有句名言：「蘭花雖遲開，教育亦如此；一旦綻放時，必定美不勝收。」這句話完美說明了蘭花的象徵意義。

除了送蘭花，每年還會發行教師節紀念冊，收錄優秀教師的故事和教學經驗，供其他教師參考學習。

泰國教育家嬪·瑪拉坤（來源：維基百科）

不只學校 全社會都參與

泰國教師節不只是學校內部活動，而是動員整個社會的節日。慶祝活動通常會結合宗教、國家、職場三個面向，宗教方面邀請高僧開示，為教師提供心靈指引；國家方面由王室或總理發表談話，說明教育政策並強調教師的重要性；職業面向則透過文學作品朗讀和集體宣誓，加強教師的專業認同。

這樣的安排讓教師節從學校延伸到整個社會，凝聚全民對教育的重視。走過70年，泰國教師節早已不只是個節日，而是整個社會對教育重視程度的指標。

封面僅為示意圖

