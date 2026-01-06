泰國新年連假1364起車禍 普吉島、曼谷最嚴重

【看見泰國 VisionThai】泰國新年假期交通事故統計出爐，6天連假期間全國共發生1,364起交通事故，造成241人死亡、1,313人受傷。防災減災廳(Department of Disaster Prevention and Mitigation)副廳長薩哈拉(Saharat Wongsakulwiwat)週一公布，此次2024年12月30日至2025年1月4日新年連假期間，普吉府(Phuket)通報事故數與受傷人數居冠，分別為50起事故與53人受傷，而曼谷則以20人死亡成為全國死亡人數最高的地區，顯示泰國新年交通安全問題依然嚴峻。

根據統計，僅1月4日週日當天就發生175起交通事故，造成174人受傷、27人死亡。超速是最常見的肇事原因，占所有事故的33%，其次為強行切入車道，占31%。摩托車涉及事故比例高達69%，顯示兩輪車輛安全問題仍是交通事故主因。薩哈拉表示，大部分新年返鄉旅客目前已陸續返家。

緩刑廳(Department of Probation)廳長披亞(Piya Raksakul)公布執法數據指出，從12月30日至1月4日期間，共有3,731人因酒後駕駛被處以緩刑監管，199人因毒品影響下駕駛、4人因魯莽駕駛、2人因超速而被列入緩刑名單。

此次新年假期交通事故數據再次凸顯泰國道路安全挑戰，特別是摩托車安全、超速與酒駕等長期問題。官方透過加強執法與緩刑監管措施，持續推動交通安全宣導，期望在未來節慶假期降低事故發生率，保障用路人安全。

