泰國旅遊大洗牌！南韓慘跌、中東蒸發 陸客逆風增長

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【看見泰國 VisionThai】中國大陸旅客反彈、中東客大蒸發，泰國旅遊市場正在經歷一場結構性洗牌。泰國觀光局(TAT；Tourism Authority of Thailand)局長塔帕尼(Thapanee Kiatphaibool)於6月11日公布2026年旅遊數據，受中東局勢推高油價拖累，全年外籍旅客目標下修至3,300萬人次，但大陸市場逆勢強彈18.4%，成為整體下滑中最亮眼的反差。

今年首5個月，外籍旅客入境人次達1,403萬，較去年同期微跌2.3%，收入達6,792億泰銖。中東市場受地區衝突直接衝擊，旅客人次年減24.9%，非洲市場亦跌4%。相比之下，中國大陸市場錄得230萬人次，年增18.4%；印度增長8%，達100萬人次；東歐市場同樣逆勢向好，波蘭增16.9%、瑞典增14.3%、挪威增10.9%。歐洲及美國市場則保持穩定。

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最令泰觀局憂慮的是南韓市場。南韓旅客年跌幅高達19%，東協整體亦跌約8%，主要受馬來西亞旅客減少拖累，泰觀局表示正制定專項策略重奪南韓客源。

國內旅遊方面，首5個月本地旅遊收入年減4%，主因油價上漲削弱泰國民眾消費力，旅客普遍轉向就近目的地及平價旅遊，國內航班亦有削減。

為達成全年目標，泰觀局制定短途及長途市場雙軌策略。短途方面，目標吸引2,100萬人次，重點推動航空座位容量恢復至超越2019年水平，並與越捷航空合作開拓新航線；長途方面目標1,000萬人次，英國航空已恢復倫敦及曼徹斯特至曼谷直航，波蘭航空亦於7月首次開通波蘭至泰國直航。年底壓軸是12月全規模舉辦的Tomorrowland 2026，芭達雅屆時門票及住宿已全數訂滿。

值得關注的是，印度旅客因泰國取消60天免簽須回歸落地簽(VOA)，旅遊局正研究提供15天免簽安排，並考慮對中東及白俄羅斯等新興市場提供15至30天免簽優惠，以彌補整體旅客數字的缺口。

核稿：陳韋如

封面僅為示意圖

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