泰國旅遊情感行銷「泰國之光」Lisa《Feel All The Feelings》泰觀局前導影片亮相

【看見泰國 VisionThai】泰國觀光局(TAT)繼去年宣佈「泰國之光」Lisa正式接任2026年Amazing Thailand觀光大使後，終於在近日釋出全新形象廣告前導片《Feel All The Feelings》Teaser，正式為年度旗艦 campaign 拉開序幕。這支僅15秒的影片，卻成功在全球社群掀起高度討論，也為1月28日即將公開的完整版廣告預熱，進一步放大「Lisa × Thailand」的國際話題聲量。

「泰國之光」Lisa《Feel All The Feelings》泰觀局前導影片亮相（來源：官方影片）

Feel All The Feelings：Lisa 詮釋泰國旅遊

這次的宣傳主軸「Feel All The Feelings」，延續TAT近年從「看景點」走向「體驗情緒與故事」的策略路線，重點不再只是把旅客帶到某個地標，而是讓他們記住在泰國被喚起的各種感受。官方將這支campaign定位為「以情感為核心的旅遊敘事」，希望透過Lisa的視角，把泰國呈現為一個能讓人感到驚喜、自由、療癒與幸福的「情緒場域」，而不只是單一城市或海島目的地。​

在目前釋出的前導影片中，Lisa用一句「What does Thailand feel like?」開場，接著以簡短但節奏分明的片段，搭配音樂與畫面，留白不多解釋，反而刻意把答案留到1月28日的完整版影片再揭曉。這樣的鋪陳方式，讓Teaser更像是一個情緒開關：先喚起觀眾對泰國的既有印象，再引導大家期待「跟著 Lisa 去感受更多不一樣的泰國」。​

Lisa帶路：Amazing Thailand情感行銷

Lisa此次以Amazing Thailand Ambassador身分現身，是整個2025–2026年度宣傳計畫中的核心人物，這支Teaser也被視為她正式「以大使角色亮相」的第一步。TAT看中的不僅是她在全球流行文化中的知名度，更是她作為泰國出身藝人，能同時連結在地情感與國際粉絲的雙重影響力，將泰國品牌推向更廣的受眾群。​

自從TAT宣布邀請Lisa擔任Amazing Thailand大使後，泰國國內外社群已出現大量「希望Lisa走訪的城市與目的地清單」，從經典海島、古城，到較少出現在國際宣傳中的小城與地方社區都有。TAT 也在說明中提到，會把這些民眾與粉絲的回饋納入路線與內容設計，希望讓campaign不只是單向宣傳，而是與旅客、在地社群共同參與的敘事計畫。​

泰國旅遊不只打卡：解鎖泰國Unseen祕境

相較過去多數以經典打卡點為主的印象，TAT在這波「Feel All The Feelings」中特別強調會帶出更多「Unseen Thailand」與「Quality Destinations」，鎖定的是兼具故事性與品質的體驗型目的地。這意味著未來在完整版廣告與後續延伸內容中，除了曼谷、清邁、普吉等熟悉地名，預期也會出現更多二線或主題型城市、文化小鎮與自然秘境，希望把旅客動線拉得更廣、停留更深。​

對泰國整體觀光布局來說，這樣的選點邏輯，有助於把Lisa的明星光環轉化為「帶動次級城市與在地社區」的實際客流，減少過度集中於單一景區的壓力，同時提高地方觀光收益與品牌能見度。在行銷策略上，也呼應近年國際旅遊市場對「高品質、可持續、在地連結」的需求，嘗試把泰國重新包裝為一個兼具熱鬧與深度的旅遊目的地選擇。

1月28日完整版即將登場

從節奏設計來看，這支Teaser扮演的是「情緒先行」的暖身角色：短短幾秒先丟出問題與氛圍，刻意不透露具體景點，讓觀眾把注意力放在「feelings」而不是「去哪裡」。TAT也已預告，完整版《Feel All The Feelings》將於2026年1月28日正式發佈，預計透過記者會、數位平台與社群一次放大聲量，作為2026年泰國觀光主軸的開場重點之一。​

完整版《Feel All The Feelings》將於2026年1月28日發佈（來源：官方影片）

對於未來一整年的內容規劃，TAT表示，Lisa的旅程將會被拆解成多階段、多版本的影像與數位內容，可能包含短影音、社群延伸故事與主題式路線建議等，持續在不同市場與語言中釋出。在這樣的架構下，《Feel All The Feelings》不只是一支形象廣告，而是整個年度「跟著 Lisa 感受泰國」敘事宇宙的第一章，值得持續觀察後續完整版與系列內容如何把「情感主軸」具體化成實際旅遊行動誘因。

