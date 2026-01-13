泰國旅遊找Lisa代言、辦中國千人團 推月月節慶拚復甦

【看見泰國 VisionThai】泰國觀光局(TAT)在去年觀光收入未達標的情況下，今年設定更高目標，要將觀光收入衝回3兆泰銖，預計吸引3，670萬國際旅客與2.1億人次國內旅遊。為達成目標，TAT祭出三大策略:啟用泰國K-pop歌手Lisa擔任全球觀光大使、打造「月月有節慶」的節慶樞紐概念，以及擴增來自歐美與中東的國際航班。這套組合拳能否扭轉去年短程市場疲弱的頹勢，成為今年泰國觀光業最受關注的焦點。

TAT局長塔帕妮(Thapanee Kiatphaibool)坦言，泰國去年觀光表現低於預期，全年入境旅客約3,290萬人次、觀光收入約2.7兆泰銖，距離原訂目標有明顯落差。她分析，短程市場入境人次下滑約14%是主要拖累因素，顯示泰國在亞洲區域競爭中面臨壓力。相對來說，長程市場表現穩健，入境人次增至約1,080萬人次，國內旅遊也提升至約2.02億人次，年增約2.7%，為今年策略調整提供方向。

今年3兆泰銖目標中，國內旅遊預計貢獻約1兆泰銖(2.1億人次)，國際旅遊收入目標達2兆泰銖(3,670萬人次)。在客源結構上，短程市場預估約占7成、長程市場約3成。值得注意的是，儘管長程旅客人次占比僅約3成，TAT預期其貢獻的觀光收入可達總收入的45%，短程市場則約為55%，顯示長程旅客平均消費力明顯較高，這也解釋了為何TAT今年在長程市場投入更多資源。

新航線加持 深耕歐洲次級城市

TAT歐洲、非洲、中東與美洲市場副局長琪拉瓦蒂(Chiravadee Khunsub)表示，今年冬季起將有來自美國、英國、法國、中東、哈薩克與白俄羅斯等地的新航班或加班機加入，有助帶動長程客源成長。目前多數市場的預訂情況顯示，今年第一、二季飯店住房率仍有望維持良好水準。

在策略布局上，TAT不再只聚焦首都與大城市客源，而將觸角延伸至歐洲次級城市，希望從德國、法國等傳統市場的二、三線城市挖掘更多潛力客源。這種「下沉市場」策略與短程市場的作法呼應，顯示TAT試圖在成熟市場中尋找新成長動能。

短程市場精準分眾 3月辦千人中國銀髮團

去年短程市場入境人次下滑14%，讓TAT今年不得不調整策略。TAT亞洲與南太平洋國際市場副局長帕塔拉儂(Pattaraanong Na Chiangmai)表示，今年將透過精準分眾策略挽回市場，包括開發中國二、三線城市、吸引日本年輕族群、深耕印度獎勵旅遊團體，以及在澳洲市場主打永續旅遊主題。

其中具體規劃包括3月將邀請超過1,000名中國銀髮旅客來泰，參與結合舞蹈與時尚走秀的活動。帕塔拉儂解釋，這是延伸中國長輩在公園跳舞等熟悉生活場景，轉化為在泰國的旅遊體驗，試圖用文化共鳴打動這個具消費力的客群。

Lisa代言、月月節慶、數位內容三管齊下

在品牌行銷層面，TAT今年最大手筆是啟用泰國K-pop歌手Lalisa「Lisa」Manoban擔任「Amazing Thailand Ambassador」全球觀光大使。Lisa在全球擁有龐大粉絲基礎，特別是在亞洲與歐美年輕族群中具高度影響力，TAT希望藉其國際號召力帶動泰國品牌形象，吸引追星族與年輕世代旅客。

硬體活動方面，TAT計畫把泰國打造成「節慶樞紐」，全年每月都有大型活動或節慶登場。其中最受矚目的是全球知名電子音樂祭Tomorrowland在泰國舉辦的相關計畫，這類國際級活動預期將帶來可觀的長程客源與媒體曝光。

數位內容行銷也是重點。TAT與騰訊、WeTV合作打造面向中國觀眾的泰國美食節目「Tasteful Thailand」，並與英國歌手Henry Moodie合作宣傳內容，後者相關影片點閱已累積超過7，000萬次。這些數據顯示，數位內容對泰國旅遊行銷的帶動效果日益顯著，也符合年輕世代透過社群媒體規劃旅遊的趨勢。

此外，TAT也將延續與各大航空公司的合作，強化養生旅遊(wellness)、夜間經濟與小眾次文化旅遊，例如追星族、寵物友善旅遊等主題，試圖用多元化產品吸引不同興趣族群。

塔帕妮強調，儘管TAT對今年目標抱持信心，但仍會持續關注地緣政治風險、區域競爭、天災、泰銖升值以及安全議題等外部變數，並在推廣策略上保留彈性調整空間。從去年表現來看，泰國觀光業確實面臨東南亞鄰國競爭加劇、匯率波動等挑戰，3兆泰銖目標能否達成，除了行銷策略，更取決於這些難以掌控的外部因素如何演變。

